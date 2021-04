La mítica presentadora de televisión Mercedes Milá se suma a las celebridades que han decidido responder al cantante Miguel Bosé, que en una entrevista con Jordi Évole reafirmó sus posiciones negacionistas respecto a la pandemia y advirtió que "van a caer todos" e, incluso, que habrá "un segundo juicio de Núremberg".

La periodista ha recibido una dosis de la vacuna contra la covid-19. Una imagen que ha compartido en redes sociales, donde ha expresado que, mientras "una enfermera diligente" le pinchaba el brazo, ha pensado en su amigo, "de tanto años, Miguel Bosé", y se ha preguntado: "¿Será justicia poética que (Bosé) nos hiciera sufrir a muchos, con Jordi Évole a la cabeza, y hoy me haya tocado a mí ponérmela como a tantas personas de 70 años?". "No me extrañaría", ha sentenciado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Milá (@lametazo)

Asimismo, Milá también ha aprovechado para reconocer el trabajo del personal sanitario, especialmente de "las enfermeras de nuestros país, que son las encargadas de llenar las agujas" y ha manifestado su gratitud: "Aquí tenéis mi apoyo, mi agradecimiento y reconocimiento por tantas horas agotadoras y tantos días de entrega. Hasta esto reconoció anoche Bosé cuando Jordi se lo pidió: se unió a dar las gracias a científicos, médicos, enfermeras y enfermeros, trabajadores sociales y todos los que seguís al pie de las camas salvando vidas, a todos los que de una manera u otra estáis ayudando frente a este virus letal".

Finalmente, la presentadora ha recordado que sigue queriendo a Miguel "aunque no comparta sus palabras". De este modo, Milá se une a las respuestas de otras personas reconocidas, como el famoso montañista Jesús Calleja, que publicó un mensaje en el que expresaba su defensa del uso de las vacunas como forma de combatir al coronavirus y salir de esta situación. "¡Yo sí me vacuno!", exclamó.