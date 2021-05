Twitter"Menos peajes y más impuestos a las grandes fortunas": críticas en las redes contra el cobro por uso de las carreteras

El Gobierno baraja implantar peajes en las carreteras partir de 2014. Desde el Ejecutivo se prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población, e insisten en que se buscará el acuerdo social y político. La organización de consumidores Facua ha rechazado este jueves la propuesta, considerando que "el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado", no con un peaje que "supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica". "Esta medida terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública", han considerado.

En las redes sociales también han saltado las críticas. Muchas de ellas también hacen referencia a lo injusto de que personas con diferente nivel de renta pagan lo mismo por el uso de infraestructuras públicas.

Críticas también al director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, por sus declaraciones al ser preguntado por esta cuestión, asegurando que "no podemos cargar a los Presupuestos Generales del Estado la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión y un piso, que no tiene ni coche esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad".

Muchos han coincidido en el peligro de alentar ese tipo de argumentos:

¿Veis por qué no es inocuo que haya posters nazis en las estaciones de Metro? Porque el director de la DGT puede coger la analogía de la abuelita y su pensión para hacer su propio bolsonarismo.

Si el Director de la DGT dice que no puede ser que una abuela con su pensión y sin coche tenga que pagar el mantenimiento de las carreteras, igual es el momento de plantearse si los republicanos debemos pagar a la monarquía con nuestros impuestos o los agnósticos a la iglesia????

¿Y por qué he de pagar con mis impuestos al Director de la DGT si no lo uso? pic.twitter.com/AcTM2A2bKL

Sois de clase trabajadora y no queréis impuestos de sucesiones que no os afectan ni queréis que las rentas más altas paguen lo que les corresponde… y queréis carreteras en buen estado…

Pero que ya encima lo diga un socialista, todavía me hace más gracia.

Me hace gracia eso que dicen algunos de que los peajes de las autopistas deben pagarlos los usuarios de las mismas.

-No paramos de perder votantes y no sabemos por qué

-Hemos rechazado regular el precio del alquiler y proponemos poner peajes en todas las autovías. Ya no sabemos qué hacer… pic.twitter.com/LJ88ZOYMw1

