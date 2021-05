Un paciente falleció por coronavirus tras varias semanas en la uci. No vivía en España, sino en Estados Unidos, donde el hospital y la aseguradora le reclaman ahora a su hijo un millón de dólares por el tratamiento recibido. La abultada factura, en este caso de 880.000 euros, ha provocado que algunos contagiados o sus familiares estén siendo embargados.

La suya es una más entre centenares de quejas que ha recibido The New York Times, que estima que el tratamiento de la covid en un centro médico supone un coste medio de unos 23.500 dólares, casi 19.300 euros. En España no es gratis, pero los ciudadanos pagan el servicio de salud a través de los impuestos.

Allí, sin embargo, la sanidad es privada y la falta de una cobertura sanitaria total hace que el paciente deba hacerse cargo de los gastos hospitalarios. Estos varían en función del tipo de seguro de cada estadounidense y del estado donde reside, aunque cuando el paciente debe pagar todo el tratamiento la factura se dispara.

Irena Schulz ha evitado las visitas al hospital para contraer una deuda mayor: la covid le ha afectado a sus oídos y, aunque pensaba que el seguro se los cubriría, le han reclamado 4.400 euros por unos audífonos. Ahora le duelen los riñones, pero esta bióloga jubilada no se puede permitir la visita a un especialista, por lo que se automedica con un analgésico y bebe mucha agua.

La noticia ha puesto de relieve la importancia de una sanidad pública, universal y de calidad. Las reacciones de los tuiteros no se han hecho esperar, valorando lo que tenemos (y que algunos se empeñan en cargarse) y criticando las políticas neoliberales que buscan una privatización de un servicio tan preciado como el del cuidado de la salud (que debería ser un derecho y no un negocio).

