Abascal y sus fotos haciendo como que hace cosas ya son un clásico de la ultraderecha de este país. Ya sea en su despacho, sin ordenador y con un bote de pimentón, bebiendo a morro de un río, mirando por unos prismáticos o… poniendo una mirada ‘intensita’ en un barco en el Estrecho de Gibraltar. Para el líder de Vox, el caso es hacer como que trabaja.

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) May 25, 2021

-Hazme una foto en el barco. Así, mirando al infinito. -¿Como todas la que te hacemos? -Como todas las que me hacéis. pic.twitter.com/8XnUaJbHHL

Los tuiteros, que no desaprovechan una, tampoco lo han hecho con esta. Estos son los memes más cachondos con Abascal a bordo de un barco.

— Carl Winslow (@CarlWinslou) May 25, 2021

— Con Ánimo De Ofender (@ofender_con) May 25, 2021

-Pues no sé por qué dicen que la mar es salada, porque a mí no me parece nada graciosa. pic.twitter.com/xPXHCx48ZI

— Roberto Martín (@robbhaifisch) May 25, 2021