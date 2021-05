"El alcalde de Madrid tiene planeado inaugurar, pasado el verano, una estatua de tres metros dedicada a la Legión en la Plaza de Oriente. Es una lástima que la inauguración llegue un poco tarde para acompañar la victoria aplastante de Ayuso en la capital, porque un desfile de legionarios hubiese dado mucho empaque a las celebraciones, máxime teniendo en cuenta que, por lo general, los conduce una cabra".

Así comienza la columna de David Torres (no se la pierdan: pueden leerla aquí). Un texto crítico, irónico y hasta desternillante, aunque maldita la gracia… ¡Un monumento dedicado a la crudelísima fuerza militar creada por Millán Astray, viva la muerte!

La noticia la ha publicado El Diario y la cuenta de Twitter Guerra en la Universidad ha escrito un hilo en Twitter sobre la polémica decisión de emplazar la estatua en un espacio tan simbólico…. "Todo en este monumento me parece terrible e incompatible con los valores democráticos", explica @GuerraenlaUni, al que le dedica diez tuits.

3. La Legión, como casi todos los cuerpos militares coloniales, se caracterizó por su extrema brutalidad y la comisión de atrocidades contra civiles (asesinato, violación, saqueo, mutilación). Que los rifeños las cometieran también no exime a los legionarios. No fueron ejemplares pic.twitter.com/4Z7XdSUIND

4. Me diréis: la estatua no celebra el colonialismo, celebra a la Legión, que ha realizado una encomiable labor de defensa de la paz en misiones en el extranjero. Genial. Pues levantad una estatua a un legionario de 2021, no de 1921. pic.twitter.com/nv5wiWwbJn

6. Hay mil profesiones que merecen estatuas. Se me ocurren los sanitarios. Se me ocurren los maestros. Se me ocurren los que recogen la basura de nuestras calles. Para para parte de la derecha española si no llevas un arma o una corona no mereces homenaje. pic.twitter.com/44obwZARmM

