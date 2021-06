El verano en España por los tuiteros

Por Tremending

El verano en España puede ser maravilloso, pero no se puede confundir verano con venir de vacaciones a un chalet alquilado una semana. Así puede que disfrutes de unos días preciosos, pero conocer, lo que es conocer España en verano, no lo vas a hacer. Esto mismo es lo que los tuiteros han reprochado a la cuenta @eliesaaab, que acumula miles de seguidores y quien ha posteado en Twitter una foto de una casa de ensueño en el monte seguido de la frase: Summer in Spain.

Summer in Spain pic.twitter.com/0afmetHrDD — femme fatale (@eliesaaab) June 2, 2021



Los comentarios a la foto no han tardado en llegar. Los usuarios españoles le han recordado qué es verdaderamente un verano en España a través de imágenes que te harán volar hacia tu pueblo en años pasados. Allá por aquellos tiempos donde no existía la mascarilla y la distancia de seguridad en las verbenas se basaba en no dar un ‘manotazo’ al de al lado cuando bailabas entre el bullicio. Sí, verano en España esto:

El verdadero Summer in Spain. Todo lo demás, son tonterías… pic.twitter.com/RncrY6WLAX — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) June 3, 2021



No todo es idílico. España, durante julio y agosto, es también un calor abrasador que puede complicarse este año aún más con las nuevas facturas de la luz. Ojalá pudiésemos permitirnos todos esa casa en el monte, pero lo cierto es que, para la mayoría, la postal veraniega más común es quedarnos pegado del sudor en el sofá de cuero.



Sin duda, el verano español es mucho más lo que los tuiteros responden que las estancia de película del tuit original. Además, no es lo mismo pasarlo en Albacete que en Palma de Mallorca. Es una realidad.

Summer in Spain de toda la vida de Dios. https://t.co/eLCKLf23qE pic.twitter.com/JK1WGvYIZb — Vanesa Regalado (@VanesaRegaladoV) June 3, 2021

El verdadero Summer in Spain. Y que nunca cambie. https://t.co/A2UnJ4ZH2H pic.twitter.com/MTLLvf7vg7 — Lope de Vega 2.0 ????️ (@lopedevegac) June 3, 2021



Pero bueno, aunque no es una casa de película, qué no daríamos por volver a las verbenas ¿no?