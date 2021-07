El actor Brays Efe ha decidido contar las numerosas agresiones verbales y físicas que ha sufrido a lo largo de los años. "Me han llamado maricón muchas veces. Cuando era un niño, antes de saber lo que era", así ha comenzado contándolo en un hilo en su red social de Twitter. "Me lo han dicho actores con Goya y hasta un policía", relata el actor.

Me han llamado maricón muchas veces. Cuando era un niño, antes de saber lo que era, y este mismo mes. Lo recuerdo en el colegio, en el instituto y en la universidad. Me lo han dicho alumnos, profesores, jefes, desconocidos, actores con Goya, familiares y hasta un policía.

Todo ha surgido a raíz del asesinato del joven Samuel el pasado fin de semana al grito de "maricón". "Me lo han dicho mientras me pegaban o escupían…", continúa Brays Efe.

Me lo han escrito en notas y también me lo han gritado a lo lejos por la calle. Me lo han dicho mientras me pegaban o escupían… y también me lo han dicho medio en broma, como un chiste. Me lo hab dicho con muchas palabras diferentes, y hasta con gestos.

— Brays Efe ???? (@braysefe) July 6, 2021