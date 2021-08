Se alquila el Hospital Zendal (a ver si Amazon está interesado)

Algunos sanitarios ya no saben qué hacer para denunciar su situación precaria en Madrid. El pasado fin de semana, un grupo de ellos sacaron a la venta el flamante hospital Zendal, ése que el Gobierno regional de la capital construyó a base de millones —más de 150, y sumando— y que "como hospital no sirve".

Hemos puesto en alquiler el Zendal por si empresas como @AmazonNewsES les interesa para almacenar sus productos, ya que como hospital no sirve. No ayuda a descongestionar el resto de hospitales del SERMAS y a nosotras no paran de marearnos.https://t.co/jAVAfluTL4

— Sanitarios Hospital Isabel Zendal (@HZendal) August 1, 2021