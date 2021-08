TVE repone ‘Verano Azul’ y los tuiteros reaccionan con sorna: "Espero que esta vez Chanquete llegue hasta el último capítulo"

Por Tremending

Muchos de los que paran por aquí no recordarán la serie ‘Verano Azul’, la serie que ha vuelto a emitir por decimocuarta vez Televisión Española (TVE) desde esta semana. No les culpamos ya que este hito televisivo fue estrenado en octubre de 1981 y muchos de los que nos siguen aún no habían nacido. En su época causó sensación: tocaba temas entonces sensibles como el divorcio o la especulación urbanística. Fue un bombazo en una España que despertaba a la democracia.

Atrévete con el reto y revive las aventuras de Bea, Desi, Javi, Quite y Tito en su verano más especial. Puedes ver el clásico #VeranoAzul de lunes a jueves a partir de las 20:15h o en nuestra web. ¿Te lo vas a perder? https://t.co/ObNc0hF857 — La 2 (@la2_tve) August 4, 2021

El éxito de la serie fue de tal calibre, que TVE decidió reponerla a los pocos meses de estrenarla. Era 1982. Pero luego se repuso en 1987, dos veces en 1994, otras dos ocasiones en 1995, y luego ya en 2001, 2005, 2006, 2012 y 2014. Vamos, hasta en la sopa.

En tWitter el enésimo reestreno de Verano Azul no ha pasado desapercibido y se ha convertido en tendencia. Hay quien lo critica por puro hastío y hay quien lo censura por considerar que es una serie franquista. Hombre, esto último nos parece un poco exagerado. En 1981 Franco llevaba seis años muerto y aunque es cierto que la serie incluye alguna escena que hoy podríamos considerar machista, no es menos cierto que era un reflejo de aquella sociedad. Cada cual es libre de opinar. Nosotros nos quedamos con los chistes de los tuiteros sobre la nueva reposición de Verano Azul, una serie que parece haber entrado en un bucle infinito.

Por si alguien no se ha enterado, vuelven a reponer Verano azul en TVE. La televisión pública siempre a la última.???? — silvia ramírez (@silviaramrez1) August 4, 2021

¡¡¡Están reponiendo Verano Azul en la 2!!! pic.twitter.com/7QjgPYWtTk — Roberto Martín (@robbhaifisch) August 4, 2021

¡¡¡QUE PONEN VERANO AZUL EN LA DOOOOOOOOOOOOOSSSSS!!! pic.twitter.com/lRkn2DNMJq — Vicky (@vickyf80) August 3, 2021

Ahora que Verano Azul es TT es buen momento para que sepáis que esto existe… pic.twitter.com/dZicxlCYIZ — Afriki ????️‍???? (@AfricaInBeige) August 4, 2021

Esta muy bien que vuelva "Verano azul"….pero majetes,que vuelva también el Grand Prix…. evidentemente con Ramontxu,@rtve!!!!! pic.twitter.com/qTWMezij6Q — ????????Sir Manuel Mourinho ???????? (@Manudridismou) August 3, 2021

Leo que reponen Verano Azul. Espero que esta vez Chanquete llegue hasta el último capítulo. — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) August 3, 2021

Verano azul en @la2_tve. No soy yo de hacer spoilers pero… pic.twitter.com/0GijRLqDaO — Jose Carlos Ferraz (@jcferraz) August 3, 2021