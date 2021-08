El emotivo vídeo viral de un médico que prometió hacer a petición de un paciente intubado por Covid

"Soy Domingo González, médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran canaria; hago este vídeo para cumplir con la palabra dada a un paciente al que hace pocas horas he tenido que intubar". Éste y otros pacientes en el hospital canario se habían opuesto a vacunarse "por miedo". "No son negacionistas", apunta este doctor, "sino que están influenciados por los negacionistas".

Con esas palabras arranca el emotivo vídeo de un médico en Canarias para pedir, casi desesperadamente, a todo el mundo que se vacune. Su paciente ingresó el sábado por una neumonía bilateral (inflamación pulmonar).

Ahora está sedado, pero poco antes el paciente confesó que no se había vacunado "por miedo", por lo que "escuchaba y veía en los medios de comunicación y en las redes sociales".

Este mensaje va dirigido a los que tienen dudas: este enfermo es otro ejemplo de lo que no debería pasar. "E esto días hemos ingresado en la UVI de nuestro hospital 10 pacientes afectados por la Covid y que no estaban vacunados por miedo a los efecto secundarios" del medicamento.

"Estamos llegando a un momento en el que no somos conscientes del daño que se puede hacer a la sociedad con ideas falsas; estamos jugando con la vida de las personas y su salud", apunta, y termina: "No todo vale: por favor, ayúdenos a salvar vidas".

En las redes muchos han apoyado este desgarrador testimonio que recuerda a otros anteriores en los que los negacionistas afectados lamentan: "Ojalá me hubiese vacunado".

Naturalmente, los negacionistas han saltado en las redes sociales, que su caldo de cultivo primordial. Desde este diario hemos decidido no hacer referencia a ellos: las vacunas salvan vidas, y eso es lo más importante ahora.

Lo he visto en otra red, y los comentarios q le hacen es para echarse a llorar, no sé cómo no estamos aún peor con la de lumbreras que hay. Una pena, la vida de cierta gente, q aún viendo esto sigue creyendo loas absurdo

