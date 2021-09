Hovik Keuchkerian en 'El Hormiguero'.

Por Tremending

El actor que da vida a Bogotá en La Casa de Papel, Hovik Keuchkerian, visitó El Hormiguero por primera vez y tuvo la oportunidad de, no solo hablar de su experiencia en la serie de atracadores, sino también de sincerarse sobre un problema que tuvo con el alcohol.

Keuchkerian, que ha saltado a la fama por su interpretación en series como Antidisturbios o La Casa de Papel —además de ser nominado al Goya como Mejor Actor Revelación—, contó a Pablo Motos que no siempre fue así y que los altibajos que le daba su carrera como actor y humorista le llevó a refugiarse en el alcohol.

"Empecé a hacer monólogos, me llamaron para Hispania, me enamoré de esta profesión y volví a recuperar el foco. Pero ha sido una montaña rusa en muchos años, en los que el alcohol fue la puerta a solo pensar en ti, aislarte, apartarte de la gente", contó el actor.

Por este motivo, decidió centrarse en su salud mental y no aceptar ningún papel durante un año:"He estado mucho tiempo machacándome sin ser bueno para mí, ni para la gente que se ha cruzado conmigo. He conseguido pegar el giro, y antes de acabar La casa de papel tenía claro que iba a parar", ha contado, explicando que fue su madre quien le abrió los ojos al decirle que lo veía muy mal físicamente.

Tras dislumbrar su proprio desgaste, sus prioridades cambiaron: "He dicho que no a todos los proyectos porque mi proyecto era yo. Estaba empezando a ir a trabajar por ir. No quiero eso. Tengo la fortuna de que esta profesión se cruzara por el camino y quiero hacerla preparando mis personajes, como un combate, salir a morir y matar. Y eso no lo puedo hacer si mi espíritu y mi cuerpo no están limpios. En eso estoy, me estoy limpiando, estoy durmiendo muy bien, me estoy reencontrando. Dentro de un año estaré perfectamente preparado para la guerra", terminó de explicar Hovik Keuchkerian.

Las redes enseguida se han llenado de aplausos para el actor, que han agradecido que visibilice la importancia de "darle al botón de pausa cuando vemos que algo no va bien". Estas son algunas de las reacciones que la reflexión de Keuchkerian ha generado en Twitter:

GRACIAS y mil veces GRACIAS Hovik por tu sinceridad y tu testimonio hoy en prime time ante toda España. — Carlos Méndez (@camero75) September 8, 2021

Gracias a los hombres bravos ???????? que cuidan su salud para hacer feliz ???? a la madre que se la cuidó cuando ellos no podían cuidarse a sí mismos! Somos madres???????? y deseamos verles bien y realmente felices no siendo esclavos de ninguna sustancia!???? — Nydeea Daveellae (@NydeeaDaveellae) September 8, 2021

Personas así son las que hacen falta, que tengan el valor de contar sus mierdas así de sinceros y sin miedo a lo que dirán las porteras cotillas del mundo… No soporto los "todo bien" falsos y "bien queda", no me dio de ellos. Bien por Hovik!. — César Salgado (@cesalru) September 9, 2021

Una vez más, qué importante es darle al botón de pausa cuando vemos que algo no va bien. Parar, reflexionar, darse tiempo y oportunidades a uno mismo para poder sanar por dentro. Cuidar nuestra salud mental es indispensable. Chapó #HovikEH — Patypatt (@paty_MtnezRiera) September 8, 2021

Y en esto consiste la vida. En situaciones continuas individuales de superación. Cada uno tenemos nuestra propia guerra. https://t.co/VBKoJKste9 — Javier Asensio Gómez (@javierAsensioG) September 9, 2021

Increíble el testimonio de Hovik! Si a él ya antes lo admiraba con esto me declaro más fan! Pero ya no como actor si no como persona! A tus pies ???????? #HovikEH https://t.co/vlCfdtsfhI — Jordi Luque (@jordi_luke) September 9, 2021

Qué poco vemos de primeras y cuánto vemos luego a través de una mirada sincera e inocente. Esto sí merece la pena ver en tv, ejemplo y enseñanza de lucha. Nunca es tarde. https://t.co/XjwBL0XoH6 — Antonio Jiménez (@AntonioJimenezz) September 9, 2021

Qué importante es prepararse psicológicamente para la retirada deportiva. "Cuando dejas de perseguir tu sueño (boxear), al día siguiente tienes una oquedad muy grande. El día se hace muy largo". #psicología #deporte https://t.co/oTyxOsHDcd — Gema Sancho (@GemaSancho) September 9, 2021