Por Tremending

Un hilo en la cuenta de Twitter de RTVE Noticias aportando claves sobre la erupción volcánica en La Palma ha suscitado una polémica en la red social. En concreto, la polémica ha llegado por este tuit:

Involcan calcula que bajo la Cumbre Vieja hay al menos 17 millones de metros cúbicos de magma que podrían salir a la superficie. Una cantidad que equivaldría a llenar las 118 hectáreas del parque del Retiro, en Madrid, con 14 metros de lava. https://t.co/9koS4h1e7Q pic.twitter.com/m6Zrkf7U7K — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 21, 2021

Los que lean este tuit y vivan en Madrid no verán nada raro, pero sí quizás los que viven fuera de la capital. Y es que se ha criticada a RTVE por utilizar como medida de comparación con la lava que contiene el volcán de La Palma el Parque del Retiro, ubicado en Madrid. Hay mucho tuiteros que comentan que no todo el mundo está obligado a saber cuánto mide el Parque del Retiro ni cómo es este lugar, porque muchos ni siquiera habrán estado allí. En realidad lo que se está criticando es esa tendencia a centralizarlo todo en Madrid y a practicar un etnocentrismo que no todo el mundo comparte, como se ha podido comprobar en la mayoría de las casi 1.000 respuestas que ha tenido el citado tuit.

Por si esto fuera poco, en el Telediario de las 15:00 horas, con Ana Blanco, también se recurrió exactamente a la misma comparación durante la emisión de una pieza sobre el volcán.

Lo han vuelto a hacer? Lo han vuelto a hacer. Y en paellas, cuánto sería? pic.twitter.com/g1Mgo5urEJ — Kano, enamoraico de los objetos mágicos. (@trasgotauro) September 21, 2021

Hola, a los que nos la suda El Retiro, ¿podríais medírnoslo en Sagradas Familias, Plazas Mayores de Salamanca o Alcazabas de Almería? — Israel Garmón (@IsraGarmon) September 21, 2021

"La temperatura de la lava equivaldría a la de un cocido madrileño recién sacado del fuego y el volumen del material expulsado al de 27,8 millones de bocatas de calamares".

Sustituyamos los sistemas de medidas internacionales por sistemas de medidas con cosas madrileñas random. — Su Notísima Rereloaded (@Xuxatronnn) September 21, 2021

Igual podrías utilizar una comparativa que tenga que ver con las Islas Canarias y no con Madrid.

Insoportable etnocentrismo. — LetsGoExtinct (@letsgoextinct) September 21, 2021

Oye tronco soy de Madrid y tampoco me gusta la medida. Creo que la deben de dar en formato de número de borbones, porque todos tenemos una idea como es el Juanca. — Hermano de Pablo Iglesias. (@boulman9) September 21, 2021

No lo pueden evitar, Madrid como referencia para todo ????????‍♂️ — AO (@AO63955502) September 21, 2021

Como si lo mido en bañeras de mi casa. Para un Canario que lea esto, pues igual. — Yatodoc (@YatoPoket) September 21, 2021