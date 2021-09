"Tengo que decir algo porque si no reviento…". Así comienza la crítica de una ponente por las pocas mujeres invitadas a la Convención Nacional del PP. "En esta convención hay menos representantes femeninos que en cualquier consejo de administración del Ibex", continuó.

El momento tuvo lugar en la mesa 'Feminismo liberal' (sea lo que sea eso), cuando Paula Gómez de la Bárcena, de la fundación Inspiring Girls, dio este rapapolvo a los organizadores.

"Yo estoy convencida de que hay muchísimas mujeres que hablarían de los temas que habéis abordado igual de bien que los invitados que habéis traído. ¡Buscadlas por Dios! Las hay. Están ahí". Sus palabras levantaron un aplauso y también muchas reacciones en las redes:

"Y que no se me malinterprete, no lo digo por cuotas, no lo digo por paridad, lo digo por justicia". Es que la paridad es justicia… y las cuotas un medio para alcanzarla. https://t.co/oVl6EWrddH

— Ana Requena Aguilar (@RequenaAguilar) September 29, 2021