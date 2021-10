Por Christian González

¡Ya es viernes!

ES VIERNES

Y ELLA LO SABE pic.twitter.com/Ehje2tE2RS — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) October 15, 2021

Y para más señas, ya estamos a 15 de octubre. ¿Cómo va el mes?

El día 1 al cobrar la nómina / El día 15 pic.twitter.com/IRhb4WWr3d — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) October 11, 2021

Aquí estamos de nuevo en Tremending, repasando como siempre las noticias más importantes de la semana.

Estudiar cinco años de periodismo para que al final te manden a cubrir esta noticia. Spa matarse. pic.twitter.com/oSyhlcRFlI — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) October 13, 2021

La semana, por cierto, en la que hemos celebrado el 12 de Octubre.

El príncipe de Zamunda (Coming to America – 1988) pic.twitter.com/c7CJ13Qi5F — Madsen (@VictorEleDe) October 12, 2021

Para empezar, este jueves ha nacido un nuevo deporte. Hablamos del Mundial de Globos de Ibai y Piqué, el Balloon World Cup, retransmitido por Twitch. Ha sido toda una sensación, con más de 600.000 espectadores.

Locura con el Mundial de Globos de Ibai y Piqué: "Podré decir a mis nietos que vi la primera final de Balloon World Cup" https://t.co/gTCxXmaWVt — Tremending (@Tremending) October 15, 2021

Y con la victoria de Perú.

El Mundial de Globos es un juego simple en el que compiten 1 contra 1 y siempre ganan los peruanos. — Usuario Arroba (@u_arroba) October 14, 2021

Pero hay muchos más temas para comentar, por ejemplo lo del vídeo de C. Tangana y Nathy Peluso, grabado en la catedral de Toledo, que ha supuesto la dimisión del deán del templo. Una vez más, en la Iglesia española se acaban imponiendo las tesis más reaccionarias.

Yo era ateo, pero ahora creo ???????? pic.twitter.com/jKFcoHzxEg — gazpacho (@gazpachoblog) October 13, 2021

Naty Peluso y C. Tangana en la Catedral de Toledo (como yo lo veo) pic.twitter.com/Em8lNLVQ2g — miguelplasencia (@miguelplasencia) October 12, 2021

Vamos ya con la política, porque la cosa ha estado calentita, a parte del habitual dato de Yolanda Díaz a Teodoro García Egea.

– Pablo, me he cambiado de compañía telefónica.

– A cuál?

– A Yolanda Díaz, que me da datos ilimitados. pic.twitter.com/J6a2b4BpVB — Prendente (@prendente) October 13, 2021

Teodoro García Egea tiene las llamadas con Orange y los datos con Yolanda Díaz. — George Kaplan (@GeorgeKplan) October 13, 2021

Para empezar, esta semana Xavier García Albiol ha aparecido en los 'papeles de Pandora'.

Albiol en los Pandora Papers. ¡Chorprecha! No se podía imaginar. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) October 13, 2021

¿Belice?

No tiene pérdida, todo recto, atraviesas el Atlántico, llegas a Panamá y un poco más arriba lo tienes. Decid que vais de mi parte, que os hacen precio. pic.twitter.com/5B1w2zhwsD — Javier Durán (@tortondo) October 13, 2021

¡Venga!

Esa persona de la que usted me habla … ¿Albiol? ¿Aguirre? ¿Bárcenas? ¿Arenas? ¿Zaplana? ¿Camps? ¿M. Rajoy? ¿Rato? … ¿A quién te refieres? — Noa Gresiva (@NoaGresiva) October 14, 2021

Hay que ver. Cuanto más patriotas…

Lo único negro que le gusta a Albiol es el dinero. https://t.co/TDnGG70w4F — Javier Durán (@tortondo) October 13, 2021

Con lo que le gustaba a este señor limpiar…

Cuando Albiol dice que los inmigrantes no se adaptan a la cultura española se refiere a que ellos sí tributan aquí. pic.twitter.com/4ERFa4Txmh — gerardo tecé (@gerardotc) October 13, 2021

Ante el escándalo, el alcalde de Badalona ofreció un par de explicaciones que no tardaron ni un día en caerse…

García Albiol dijo ayer que su sociedad en Belice no tuvo ninguna actividad. Hoy sabemos que hubo una compra de acciones días después de convertirse en apoderado. Mintió. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) October 14, 2021

¿Ha dimitido ya García Albiol? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? — ???????????????????????? (@Arezno) October 15, 2021

Y en el capítulo fijo que es Ayuso, pues sí, ha vuelto a dar que hablar, pero es que no ha parado. Primero presentando a los que alquilan pisos como una caricatura grotesca de malvados que destrozan los pisos y ocupan por doquier.

Resulta raro que los pisos estén vacíos a la vez que okupados, pero así es el Madrid de Ayuso, la ciudad de Schrödinger. — Pelibueno Pelimalo (@CineJavi) October 13, 2021

-Yo no alquilo mi piso porque me lo ocupan y me lo destrozan.

-Sra. Ayuso, eso no pasa cuando está vacío?

-Eh… Libertad? pic.twitter.com/yw5IAgRcNf — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) October 14, 2021

Luego Casado se ha sumado a las faltadas burlándose del bono cultural y menospreciando a los cómics y los videojuegos.

En los seis segundos que he visto de Casado y los ocho que he visto de Ayuso hoy, ya han tenido tiempo para insultar a la gente que alquila pisos, a la que lee cómics y a la que juega a videojuegos. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 13, 2021

Y Ayuso, después continuó hablando de las mujeres que abortan con una frivolidad vergonzosa…

La primera regla de la cortina de humo:

La barbaridad que digas tiene que ser proporcional a la barbaridad que intentas ocultar. pic.twitter.com/d2OF5GM1w2 — Javier Durán (@tortondo) October 13, 2021

– …y ándese usted con cuidado, señora, no me vaya a abortar. Que una coge vicio y no sabe cuándo parar.

– ¿Qué?

– ¿Eh? pic.twitter.com/dufJyPjosX — CELESSON (@chemapizca) October 14, 2021

Pero hay más. Este jueves, la adalid de bajar impuestos aseguró que no es sostenible "regalarle a todo el mundo la educación".

A lo mejor si Ayuso no se hubiera gastado 170 millones de euros en un hospital sin paredes, ahora tendría dinero para financiar la Educación Pública. Pero, al fin y al cabo, qué sabré yo de política. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) October 15, 2021

– Mírales, tan pequeños y ya suponen un gasto inasumible para mi gestión.

+ ¿Qué decías, Isa?

– ¿Eh? Nada, nada… pic.twitter.com/dLs5kNQf6y — Isabel Dáz Ayuso????ᶠᵃᵏᵉ (@IDiazAyusofake) October 14, 2021

– Estos 170 millones de euros, ¿los vamos a dedicar a educación y sanidad o para un hospital de pandemias?

– Educación y sanidad.

– Perfecto, señora Ayuso.

– pic.twitter.com/UHfWrm3115 — CELESSON (@chemapizca) October 15, 2021

Ayuso esta a puntito de descubrir la utilidad de los impuestos. — juanitabanana (@oostituu) October 14, 2021

Un buen español defiende los toros,la caza y las procesiones.

Defender la sanidad, las pensiones y los sueldos dignos es de rojos. — Rubiapeleona (@Rubiapeleona1) October 14, 2021

Ah bueno, y también se ha pasado al 'España nos roba'.

Ya es oficial: el procesismo madrileño adopta el lema "España nos roba". https://t.co/WLQy6cNjml — Sr. Humo (@elhombredehumo) October 14, 2021

Ay, el nacionalismo madrileño con olor a ajo. pic.twitter.com/GK5Z89nLwI — laquintacolumna (@laquintacolumna) October 15, 2021

Pero, ey, es Ayuso. Libertad para tomar cañas, y todos a votarla.

A Ayuso solo le falta decir que va a matar a todos para asegurarse la mayoría absoluta. — El Majara de Turno (@majara0) October 14, 2021

Es que es increíble, ¿eh?

Ayuso es de esa gente que se cuela en la cola del super y encima te monta un pollo si le dices algo. — Pablo Tilox (@PabloTilo) October 14, 2021

Casado nos va a decir lo que es cultura, Cospedal lo que es honradez y Ayuso lo que es educación. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 13, 2021

El PP y la lógica: lineas paralelas que jamás se van a encontrar.

En la misma sesión parlamentaria Teodoro García Egea acusa a Yolanda Díaz… 1. De no hacer nada frente al alto precio de la luz. 2. De querer recortar los beneficios de las eléctricas. Yo no sé si esta mujer acabará siendo presidenta, pero Santa fijo. — gerardo tecé (@gerardotc) September 29, 2021

Se ha aprobado en el Congreso el recorte de beneficios de las eléctricas. Estos son los partidos que han votado en contra y los que se han abstenido. pic.twitter.com/OG7I2Q0LMJ — Siberet (@SiberetSiberet) October 14, 2021

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

"Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema"pic.twitter.com/ToWB4LNaYZ — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) October 15, 2021

pic.twitter.com/vq4kGqxQin — ????♀Arya White Gluz ???????? Una cançoneta i mo n'anem (@KleineHobbitt) October 14, 2021

Yo: "Un café con leche, TEMPLADA por favor"

El camarero: pic.twitter.com/espwRUFSYt — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) October 13, 2021

INTENTANDO PENSA MUY FUERTEMENTE COMO ESPROPIAR LAS GRANDES ELESTRICA KISA METIENDO LOS PUTOS TANQUE EN LA SEDE???? NO LO SE SOY XICO pic.twitter.com/YlrYwd1P9Y — MALACARA (@malacarasev) October 14, 2021

– ¿A dónde creen que van?

– Al Festival de Cannes pic.twitter.com/sujvdg9oh0 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) October 14, 2021