Cristina Pardo deja K.O. a Pablo Casado por callar ante Albiol: "Para ser poco ejemplar en política no hace falta una imputación"

Por Tremending

Pablo Casado hizo una oda a la transparencia y a la ejemplaridad en la Convención Nacional del Partido Popular: "Creemos mecanismos de transparencia pública y rendición de cuentas, peor no pasaremos un caso de falta de ejemplaridad, empezando por nosotros mismos. El que haga algo mal lo pagará muy caro". Pocos días después estallaban los Pandora Papers y salpicaba al alcade de Badalona, Xabier García Albiol. El líder popular aún no se ha pronunciado al respecto, contradiciendo su promesa.

En Más Vale Tarde, programa de La Sexta, la periodista y presentadora Cristina Pardo cargaba contra Casado porque "para haber sido poco ejemplar en política no hace falta estar imputado". "Cuando has hecho algo malo o que no es ético y que no va acorde con tu representación de los ciudadanos, no hace falta llegar a la imputación", ha reprochado. Fue en ese momento en el que su compañero y presentador Iñaki López intervenía para aclarar que: "Hay países europeos en los que se dimite por mentir". Pardo continuó señalando las mentiras e incoherencia del alcalde de unos feudos del PP en Catalunya, Badalona:

García Albiol dijo ayer que en su sociedad de Belice no había nadie del Partido Popular. Hoy sabemos que la compartía con su número 2, Ramón Riera. Mintió. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) October 14, 2021

Poco después entraba en directo la abogada y expolítica histórica de Izquierda Unida Cristina Almeida apuntó directamente a Casado por la polémica de su máster que estalló hace dos años: "También hay países en los que se dimite por copiar una tesis doctoral y por 80.000 cosas de esas. Cuando uno hace una cosa mal, que te han pillado con el carrito del helado y tiene una trama delincuente, eso no es ejemplar".