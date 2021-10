Por Tremending

"Agarraos que os traemos un hilo loquísimo": así comienza el relato de una tuitera narrando la curiosa historia de la afición que al parecer tienen algunos ciudadanos ingleses con los productos de limpieza españoles.

Un hilo en el que su autora cuenta cómo se enteró por una conocida de esta curiosidad y lo que descubrió cuando se puso a hacer algunas búsquedas. Y es que al parecer hay decenas de cuentas en las redes dedicadas a la promoción y venta de estos productos, además a precios francamente altos comparados con los de aquí. A su narración se ha sumado el testimonio de otros muchos tuiteros que han contado su experiencia con amigos y familiares de Inglaterra.

BUENO A VER AGARRAOS QUE OS TRAEMOS UN HILO LOQUISIMO. Resulta que los ingleses están obsesionados con ???? Los productos de limpieza españoles y los productos que huelen a nenuco ???? Dentro hilo pic.twitter.com/IVTiaIlEbh — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Resulta que hoy una conocida que vive en Canterbury ha posteado esta foto. La he mandado al grupo de wassap que tenemos @apitxada una amiga que ya no anda por aquí que se llama Irati y servidora. Irati declara: pues me suena haber visto a Peña de love island anunciándolo. pic.twitter.com/3NwKhpvsQF — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Iniciamos investigación y empezamos a encontrar CUENTAS Y CUENTAS de Instagram. La demográfica es ingleses vendiéndoles a otros ingleses, nada que ver con gente emigrante añorando el cristasol ibérico. Los productos se venden CAROS obviamente por que BREXIT. Rollo £3 dos sprays. pic.twitter.com/TwCrbGBHxp — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Buscando Spanish clean products en Instagram no hacen más que salir cuentas y cuentas. En google damos con alguna peña preguntando si la cosa es para tanto en foros https://t.co/SAFWSA0cSZ pic.twitter.com/X7xcBMprrI — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Casi todo son marcas no gigantes rollo "las tres brujas" o "asevi". Hay alguna tienda que venden cosas más grandes "mimosin" y algún calgon. Y el líder de la "spanish cleaning obsession": EL OLOR A NENUCO LOL pic.twitter.com/SLfj5HTnGG — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Tengo muchas preguntas.

Leyendo las webs de venta de productos, queda claro que la demográfica no es la emigrante (apenas hay ninguna pagina en castellano). Y es que… algún tipo de producto sea menos fácil de encontrar m, en cuanto a calidad no hay grandes diferencia. pic.twitter.com/pCK3tTSPjZ — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Mención especial merecen los "bundles de colores". Compremos un montón de mierdas con etiquetas que no entendemos al doble de su precio normal solo por sus colores! ???????????????? they smell like our holidays in costa del sol ☀️ pic.twitter.com/DZ27zDOJL7 — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

El ambiente parece ser un poco "puesto del mercadillo en un suburbio random" la mítica moda que seguramente en un tiempo se pase. Don Algodon baby scent. Heno de Pravia skincare. Y yo con estos pelos. pic.twitter.com/PBlJIuLMZd — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Creo que por desgracia en mi barrio en londres hay demasiada diversidad cultural como para que haya llegado esta moda, pero investigaremos y os seguiremos informando pic.twitter.com/CJps5Tddzu — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

P.d. Se cementa esta moda en el clásico prejuicio de que en el estado español se piensa que los ingleses son unos guarros? Casualidad o causalidad? pic.twitter.com/bLB9qt2v43 — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Hola si os ha gustado este hilo escucharsus mi podcast @ConjuncionGS en spotify, ivoox, apple podcasthttps://t.co/2KGrZboc6S — la Exquis (@la_exquis) October 26, 2021

Pero nadie habla que los franceses viajan a España a comprarse 20 botes familiares de gel de baño y champús por el mismo precio que un bote individual en Francia XDDD

Literalmente tengo familiares en Francia que se llevan una maleta vacía para llenarla con eso XDD — La Blank ???????????? (@descabezada2) October 25, 2021

Aquí en nuestro barrio, más que humilde, en Liverpool, hay un local entero dedicado a la venta de Spanish Cleaning Products, y su propia furgoneta con la misma leyenda. Mi mujer es aragonesa y se muere de risa cuando pasamos. Hay escasez de gasolina pero nos sobra Nenuco. — Merseyzig (@merseyzig) October 25, 2021

Me recuerda al contrabando de Fairy que hacíamos en Italia. Allí no se vende (al menos donde yo vivía) y los productos de ese estilo están a años luz, así que nos lo traíamos de España como si fuera jamón de bellota. — nacholq (@nacholq1) October 25, 2021

A mi no me sorprende, españa es de las mejores productoras de productos quimicos de europa. Osea, de productos de limpieza. Vas a cualquier bazar y son todos made in spain ???? — Princess Unicorn ⛸???? (@Hana_zone) October 25, 2021

Qué risa, por favor — Mejugenia ???? #T ???????? ????️‍???? ???? (@mejugenia) October 25, 2021