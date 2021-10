De vez en cuando pasa que los políticos rompen su caparazón argumental perfectamente armado y dejan entrever el interior de lo que realmente piensan y de los objetivos que persiguen. Hace poco lo vimos con Begoña Villacís, cuando hablando sobre los alquileres comentó orgullosa que Madrid seguirá "siendo el refugio de la inversión extranjera", mostrando su verdadera preocupación en el debate de los precios de la vivienda.

En esta ocasión ha sido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el que ha sorprendido con su involuntaria sinceridad al mostrar cuales son los dueños de sus desvelos. Durante su intervención en el XXIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Casado dejó una frase que ha llamado mucho la atención en las redes sociales:

No se puede decir que os oculte nada…

"Planteamos en este apartado una ley de crecimiento empresarial para quitar las barreras sindicales, fiscales, laborales e incentivar que las empresas crezcan", aseguró. Sus palabras han tenido muchas respuestas en las últimas horas:

Welcome to the jungle! https://t.co/v68WL6ABgx

— Pedro Vallín (@pvallin) October 26, 2021