A veces no queda más remedio que tirar de una cierta ironía para no perder la paciencia. Eso es lo que ha ocurrido al presidente valenciano Ximo Puig, que este pasado miércoles dio en Les Corts Valencianes una réplica contundente y ciertamente llamativa a la diputa de Vox Ana Vega: "El sexo anal no es obligatorio".

Dicho así, sin contexto y fuera de lugar, la frase suena rara, pero es que Ana Vega había acusado a la Generalitat valenciana de "promocionar" esta práctica, la del sexo anal, en una campaña del Institut Valencià de la Joventut. Este el momento del rifirrafe entre Puig y Vega.

Lo de Ximo Puig diciéndole a VOX que "lo del sexo anal no es obligatorio" es probablemente mi momento favorito del día. Vía @LauraMartRed pic.twitter.com/sD7IQx9JpK — Marta Marcos (@MartaMarcos5) October 27, 2021

La representante de Vox exhibió un cartel de una campaña de Xarxa Joves, que cuenta con apoyo del Institut Valencià de la Joventut, durante la sesión de control al presidente Puig en el parlamento autonómico. El cartel incluye la leyenda Dejemos atrás el tabú sobre el sexo anal y aparece un plátano y un donut.

"Parece que ustedes gobiernan pensando, en vez de la cabeza, con sus posaderas", afirmó la diputada de Vox en un alarde de originalidad.

En su respuesta, Puig remarcó que la campaña consiste en "unos folletos determinados, que se crearon entre los jóvenes, que decidieron los jóvenes y que nosotros apoyamos". "También le digo una cosa: mire, el sexo anal no es obligatorio", concluyó Puig, entre risas y aplausos de la bancada de la izquierda.

La respuesta del presidente valenciano ha sido muy celebrada entre los tuiteros.

Ximo Puig dice que el sexo anal no es obligatorio y yo solo puedo decirle, gracias por aclararlo — Muchachita (@muchachitaway) October 27, 2021

Que Ximo Puig le ha dicho a los de Vox que lo del sexo anal no es obligatorio. Que igual se lo toman en serio, y….. — Manuel ???????? (@Manuel21439566) October 28, 2021

Vaya hombre. Qué decepción. — Yoio (@jsdelafuente) October 27, 2021

Vox acusa al Gobierno valenciano de "promocionar el sexo anal" y Ximo Puig responde: "No es obligatorio". Zasca que se ha oído en Nueva Zelanda. — Antonio Mautor (@AntonioMautor) October 27, 2021

"El sexo anal no es obligatorio". Declaraciones de @ximopuig que desde luego no esperábamos, aunque si es para callarle la boca a alguien de Vox son palabras muy bien recibidas. pic.twitter.com/PEG7sWfDnx — Hora Veintipico (@HVeintipico) October 27, 2021

Acabar todas las intervenciones o discusiones con el: "lo del sexo anal no es obligatorio" (Ximo Puig). pic.twitter.com/pjhP7ICG78 — Haize YPuntico (@haize_m) October 27, 2021