Greta Thunberg

Por Tremending

La joven activista más famosa del mundo, Greta Thunberg, estuvo con Fernando González "Gonzo" en una entrevista para Salvados, de La Sexta, en donde ha repasado un rosario de temas que van desde la crisis climática hasta el síndrome de Asperger que tiene diagnosticado, pasando por el 'bulling' al que es sometida sin piedad. En su propio país, Suecia, tiene que esconderse.

"Sigo siendo una adolescente, sigo con mi rutina, voy a clases, una vida muy normal", comenta en la entrevista, aunque ahora ya no vive con sus padres todo el tiempo; está en un piso prestado para que la gente no sepa dónde vive. Asegura que no le interesa la vida pública, pero siente la responsabilidad de hablar por los que no pueden o corren más riesgos que ella misma.

Ella, que ha vivido en primera persona el rechazo escolar, cree que puede ser porque hay gente que no quiera que alcances "tu mayor potencial" o "te tienen miedo".

Es, seguramente, la activista más conocida del mundo. Tiene una legión de admiradores… y otra de ilustres haters. A las 21:25h: #SalvadosGreta pic.twitter.com/X2YDWjzee6 — Salvados (@salvadostv) November 7, 2021

Thunberg cree que para atajar la crisis climática hay que combatir la causa principal: la desigualdad entre países ricos y pobres. Se ignora que hay una "deuda histórica" y que "la inacción es más cara" que adoptar medidas, pero, agrega, no se puede reducir a una cuestión económica cuando están en riesgo innumerable vidas humanas.

El dilema no es economía o medio ambiente.

El dilema es salvar o no el planeta. #SalvadosGreta pic.twitter.com/gCQHQ1OS5r — Salvados (@salvadostv) November 7, 2021

Convertida en icono de la lucha contra el cambio climático, la activista advierte del creciente fenómeno del "greenwashing" o lavado de cara verde y revela que algunas marcas han intentado captarla para ser su imagen ofreciéndole mucho dinero, propuestas que ha declinado siempre. y sostiene que los políticos no necesitan 'despertar' para combatir el cambio climático, ya que la mayoría sabe perfectamente lo que hace: nada.

Los políticos no necesitan 'despertar' para combatir el cambio climático. La mayoría sabe perfectamente lo que hace: NADA. #SalvadosGreta pic.twitter.com/q0fBZWOJQE — Salvados (@salvadostv) November 7, 2021

Como cuando el propio Donald Trump se metió con ella mientras era presidente de EEUU, se ríe al escuchar algunas de las "fake news" sobre ella, como que es la sucesora del magnate George Soros, que una iglesia le ha designado sucesora de Jesucristo o que es una gran espía internacional.

La nieta de George Soros.

Una superespía internacional. Esta noche (21.25h), #SalvadosGreta pic.twitter.com/7TeoShY5Pg — Salvados (@salvadostv) November 7, 2021

Al final, mira a cámara y manda un mensaje a los jóvenes para señalar que comprende que haya muchos que no entiendan a los activistas climáticos, pero si la gente se diese cuenta de los que supone la crisis climática muchas mas personas se unirían a este movimiento en las calles. Bendita sea.

Este es el mensaje de @GretaThunberg a los jóvenes españoles. Gracias por este lujo de entrevista. #SalvadosGreta pic.twitter.com/66Y1tJabYH — Fer González Gonzo (@FerGonzo) November 7, 2021

Ojalá cunda su ejemplo.

La #Cop26 pasará, pero el cambio climático se queda. De entre todas las voces que reclaman medidas, la más famosa es la de @Gretathunberg. ???? @FerGonzo te cuenta aquí su historia en 2 minutos. pic.twitter.com/2iAhzt7I9c — Salvados (@salvadostv) November 4, 2021