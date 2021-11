El "secreto" desvelado por Pablo Iglesias sobre unas posibles elecciones en 2022

Por Tremending

"Os voy a contar un secreto. Si fuera político no lo podría contar, pero sí puedo hacerlo en mi condición de analista que dice lo que le da la real gana. No se lo digáis a nadie: las grandes decisiones políticas no las toman los servidores públicos, sino los estrategas". Así se ha pronunciado Pablo Iglesias en RAC1. "Si queremos imaginar cuando pueden ser las elecciones hay que pensar en clave estratégica, aunque esto nunca lo reconozca públicamente un dirigente político", ha añadido.

El exvicepresidente del Gobierno cree que no se puede descartar que se convoquen elecciones anticipadas en 2022. "No hace falta haber leído a Sun Tzu —filósofo escritor de El arte de la guerra— para saber que para hacer política es determinante elegir el momento y el terreno de combate. A partir de aquí, ¿qué tiene que ganar Pedro Sánchez presentándose a unas elecciones después de pasar una serie de procesos electorales y autonómicos que no pintan bien para la izquierda o qué tiene que ganar si se consolida a su izquierda una opción política que penetre en su terreno electoral, que es lo que significa Yolanda Díaz?", ha reflexionado.

Estas declaraciones de Iglesias llegan después del acto Otras políticas en València, en el que participaron Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García y Fátima Hamed. Un encuentro entre mujeres pero que ha sido leído como un comienzo de un proyecto entre distintas fuerzas políticas de cara al próximo proceso electoral.

¿Habrá elecciones en 2022? Os cuento un secreto ???????? pic.twitter.com/w1PkLjk7tl — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 15, 2021

En esta línea, el exlíder de Podemos ha afirmado que Sánchez no quiere repetir un Gobierno de coalición pero que, aún menos, quiere repetir este Ejecutivo en un "contexto de más igualdad" entre Unidas Podemos y el PSOE. "En este escenario, Sánchez hará lo que sea más conveniente para tener un resultado electoral que le permita seguir siendo presidente", ha añadido.

Aunque haya pasado ya bastante tiempo desde la repetición electoral, Iglesias no olvida los poderes económicos que intentaron influir para que el Gobierno de coalición no saliera adelante. O el rechazo de los propios socialistas.

Esta reflexión de Iglesias, como ocurre con muchos de sus análisis sobre política, ya ha tenido varias reacciones. ¿Habrá elecciones en 2022 entonces? Entre los tuiteros hay opiniones de todo, además de reflexiones sobre lo que supone que las estrategias de la clase política sean las que determinen los procesos electorales.

That's right. Lo que sí es jugoso es nombrar a los dos miembros del TC que le tocan al Gobierno en la segunda mitad de 2022 y que darían mayoría progresista (pero necesita renovar CGPJ antes). Sánchez tiene incentivos para no ir a elecciones antes de eso. https://t.co/jwA4ttYexl — Arturo Puente (@apuente) November 15, 2021

Mi pregunta es: más allá de lo que le convenga a Pedro Sánchez, ¿qué excusa podría poner para adelantar las elecciones si consigue aprobar los PGE de 2022? https://t.co/BxglvznpPg — Pablo Torres Yébenes (@pablotoyeb) November 15, 2021

Sinceramente esto de convocar elecciones, sin acabar con el tiempo de legislatura y según le convenga a un partido determinado, debería de revisarse. Vargas Llosa hablaba de votar bien y…pregunto:¿repetir elecciones hasta que salga "lo correcto" no viene a ser lo mismo?. — Salud (@Salud61223866) November 15, 2021