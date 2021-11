Un joven denuncia una brutal agresión homófoba en Dublín: "He pasado días dolorido, pero lo peor es la impotencia y el miedo"

Por Tremending

Un joven ha denunciado en Twitter que sufrió una brutal agresión homófoba en Dublín el pasado miércoles por la noche. El relato es demoledor. "Solo recuerdo levantarme dolorido, sangrando, llorando y con todas mis pertenencias al rededor. No me habían robado nada. La paliza había sido por el gusto de pegar a un maricón", cuenta en un hilo.

El tuitero es una víctima más del odio y de las agresiones que sufren las personas LGTBI+ que, como cuenta el joven, no solo duelen físicamente: "He pasado unos días bastante dolorido. Todavía me duelen las piernas, el hombro, el costado, la cabeza y la mandíbula. Pero lo que más destaco de todo es la tristeza que he sentido. La impotencia y el miedo que me ha dado estos días estar en la calle".

El miércoles pasado viví algo que no deseo a nadie, como los accidentes de tráfico, sabemos que pasa en la sociedad pero que nunca esperas que te pase a ti o a alguien cercano a ti. Bueno pues si, el miércoles por la noche sufrí una agresión homófoba que me dejó la cara así. pic.twitter.com/VZ7snECD2x — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

¿Cómo pasó? Pues ahora os lo voy a contar. Para poner en contexto llevo casi 2 meses viviendo en Dublin, hace unas semanas conocería al hombre más bueno del mundo con el que estoy compartiendo un montón de tiempo. Ese miércoles Pavlo me preparo una sorpresa después del trabajo — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

Me invitó al teatro a ver el cascanueces (sabe que me encanta la navidad y el teatro, así que me llevo al ballet, y yo así ????) Después de eso fuimos a tomarnos unas pintas y estirando el tiempo al máximo nos esperamos hasta las 12 que pasaba el último tranvía. — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

Allí en la estación abrazados y hablando de lo bien que nos lo habíamos pasado, riéndonos de cosas graciosas que estábamos recordando y besándonos de vez en cuando, aparecieron dos energúmenos que empezaron a decirnos de una forma muy violenta insultos y preguntas homófobas. — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

Nosotros no nos achantamos en ningún momento y a las preguntas del estilo "¿que pasa sois maricones?" Contestábamos con un "si, ¿tienes algún problema o que ?"

Seguimos abrazos y a nuestro rollo, llegó el tranvía y en mi nube de amor me monté sin darme cuenta que ellos también — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

Pavlo se fue andando a su casa ya que vivimos lejos y yo iba montado en el tranvía a mis cosas, respondiendo mensajes, subiendo historias de la noche tan chula que había vivido y seguía sin darme cuenta de que esos dos chavales estaban en el mismo tren que yo. — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

Llegué a mi parada, me bajé y ande 2 minutos que es lo que tardo en llegar a mi casa, pero justo en la esquina uno de los chavales me paro para pedirme un cigarro, sabiendo cómo se habían puesto antes y creyendo que el que él estuviese allí era una coincidencia me dispuse a darle — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

el cigarro, en el momento en el que estaba sacando el tabaco de la riñonera apareció el otro chaval de la nada corriendo y me empujó al suelo. En el suelo me quitaron la riñonera y empezaron a pegarme (no recuerdo mucho de este momento gracias a Dios) — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

Solo recuerdo levantarme dolorido, sangrando, llorando y con todas mis pertenencias al rededor, iphone, Apple Watch, cartera con tarjetas, tabaco, todo, no me habían robado nada. La paliza había sido por el gusto de pegar a un maricon. — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

Después de eso me levante del suelo, recogí todo y le mandé un mensaje a uno de mis compañeros de casa (Joe), este tardó 1 minuto en salir de casa corriendo a buscarlos, pero evidentemente ya no estaban, me recogió, me ayudó a entrar y en ese momento pavlo me envió un mensaje — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

Preocupado por que había dejado de contestarle, a ese mensaje le respondí con esta foto. Tardó 4 minutos en llegar a mi casa, y de ahí nos fuimos con otro de mis compañeros de piso al hospital donde pasé las 9 horas más largas de mi vida. pic.twitter.com/SpFAhW0kDh — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

He pasado unos días bastante dolorido, todavía me duelen las piernas, el hombro, el costado, la cabeza y la mandíbula.

Pero lo que más destacó de todo es la tristeza que he sentido, la impotencia y el miedo que me ha dado estos días estar en la calle, espero que todo esto — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

He pasado unos días bastante dolorido, todavía me duelen las piernas, el hombro, el costado, la cabeza y la mandíbula.

Pero lo que más destacó de todo es la tristeza que he sentido, la impotencia y el miedo que me ha dado estos días estar en la calle, espero que todo esto — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

El joven, pese a todo lo que ha sufrido, también ha sacado fuerzas para mandar un mensaje esperanzador y reivindicativo. "Nos merecemos ser felices sin preocuparnos por nuestra integridad física", ha concluido.

Esto me sirve para cargar mis pilas contra la homofobia y tener más ganas que nunca de luchar por que esto no le vuelva a suceder a nadie. pic.twitter.com/o6zCA6TjOr — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

Quiero terminar el hilo con esta foto.

Nos merecemos ser felices sin preocuparnos por nuestra integridad física. pic.twitter.com/mGNCo4C7Yr — rafa ۞ (@BTRafx) November 22, 2021

Muchos tuiteros han compartido el hilo, denunciando la agresión homófoba y mostrando su apoyo al joven.

Cada agresión homófoba nos golpea a todos los ????.

No conozco a @BTRafx pero sus heridas también son mias. https://t.co/NY0SqisDRY — Esgueva (@Esgueva3) November 22, 2021

No te conozco de nada y he acabado el hilo llorando. Siento mucho que hayáis (y hayas tú en concreto) tenido que pasar por eso. Mucho cuidado y espero que te recuperes pronto. — Αφροθηναιη ???? (@Afrothenaie) November 22, 2021

Y que a día de hoy sigan teniendo que pasar estas cosas… simplemente vergonzoso. Gracias Rafa por dar difusión a tu historia, hay que denunciar este tipo de agresiones que lo único que hacen es promover el odio y la homofobia que hay en todas partes. Mucho ánimo!!!!!❤️❤️❤️ https://t.co/vP4j4cPWX5 — Francisco Segura García (@fransegura27_) November 22, 2021