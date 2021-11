Nada por aquí, nada por allá: las portadas tras la condena al juez Alba por confabular contra Victoria Rosell

Cómo son las cosas. Aquellas noticias que se publicaban abriendo portadas en 2015 (a pocos días de las elecciones) sobre la "juez estrella de Podemos", se han dado la vuelta completamente. El Tribunal Supremo confirmó este jueves la condena de seis años y medio de prisión al juez Salvador Alba por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público por confabular contra la juez y exdiputada de Unidas Podemos Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Tras tantos telediarios, páginas de periódicos y tertulias ¿se habrá explicado la resolución del asunto con tanta profusión como cuando solo había acusaciones contra una política de Podemos? Pues juzguen ustedes mismos. En realidad lo que ha pasado es que hemos vuelto a vivir un caso de amnesia periodística, al menos en las portadas. Algo que ya pasó hace un par de años, cuando el Tribunal de Justicia de Canarias condenó al juez Alba.

Aquella vez, recogíamos las críticas de los tuiteros que recordaban cómo El Mundo había ofrecido a todo bombo las acusaciones contra Rosell y cómo después, cuando condenaron al juez, se olvidaron de contarlo en la portada.

¿Adivinan qué ha pasado este viernes tras la decisión del Supremo? Efectivamente, otro ejercicio de magia: nada por aquí nada por allá. Ni rastro del asunto en la portada de papel de uno de los medios a los que más interesó este asunto. Tampoco El País, ABC o La Razón lo han llevado a las primeras páginas de sus diarios impresos.

Los tuiteros, para que digan de las redes, sí han comentado este asunto en las últimas horas:

No contesten, es una mera pregunta retórica. https://t.co/GR5fpBZRx4 pic.twitter.com/y9yBWBNOPY

Va hilo. Echadme una mano a ver si me he dejado algo ????????

He estado un rato trasteando por la hemeroteca de El Mundo para ver cómo trataron en su portada las distintas etapas del caso de @VickyRosell y -la verdad- he flipado un poco https://t.co/r8L04qQoCl

Tres días después es cuando finalmente Rosell no repitió en las listas de Podemos. Ese día el tema volvió a abrir la portada pic.twitter.com/L9T6rqWHdd

El tema no aparece ni en portada, al menos en los tres registros del día (mañana, tarde y noche), así que si estuvo fue bien poco. Adjunto dos capturas https://t.co/4m7TqiCcJx pic.twitter.com/utHoeJxf7U

Me he saltado varios 'hitos' en la historia por no alargarme, pero la tónica está clara.

¿Por qué me ha dado por ahí? Al comprobar que hoy que han confirmado la condena contra Alba he visto que el tema salía bien abajo en la portada (va captura)https://t.co/zJfArXB7cB pic.twitter.com/1XVCfEB259

— Borja Ventura (@borjaventura) November 25, 2021