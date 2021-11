Clamoroso silencio de la derecha madrileña tras las muerte de Almudena Grandes: "Es vergonzoso"

Ni un tuit, ni una declaración y mucho menos la asistencia a su último adiós. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha mostrado sus condolencias tras la muerte de la escritora Almudena Grandes. Tampoco lo ha hecho la institución a la que representa, ni la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís.

Por su parte, al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le ha costado casi 48 horas hacerlo. Finalmente, el primer edil del PP ha abierto la puerta a dedicarle un espacio público a la escritora. "Por supuesto, mostrar mis condolencias", ha señalado este lunes en un acto de inauguración de un parque en el que ha saltado por unas piedras mientras se producía el acto de despedida de la escritora en Madrid, algo que le ha valido también numerosas críticas.

El que sí que mostró su pésame fue el líder del PP, Pablo Casado. Y para muchos, sus palabras subrayan el "clamoroso y penoso" silencio de los líderes regionales.

La ausencia de pésame por su parte ha sido muy criticada por la comunidad tuitera y por personalidades de la cultura como el poeta Benjamín Prado.

La Presidenta Ayuso y el Alcalde Almeida no han sido capaces ni tan siquiera de escribir un tuit en memoria de la escritora Almudena Grandes. Luego hablan de libertad y de la grandeza de Madrid pero no se acuerdan de sus ciudadanos ilustres. Racismo ideológico institucional. pic.twitter.com/c2UavyJDM3

Un cargo público implica representar a todos los ciudadanos, no sólo a los que te han votado. No coincidir ideológicamente con quien se marcha no impide reconocer el talento y el amor por la ciudad. Es vergonzoso que @IdiazAyuso y @AlmeidaPP_ no hayan despedido a Almudena Grandes https://t.co/lIgB0yJ1On

