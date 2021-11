Pablo Iglesias recuerda las vergüenzas del PP: "A la derecha todavía le huelen los pies a franquismo"

Pablo Iglesias durante su alocución en 'El ágora de Hora 25'.

Por Tremending

Ocurrió este lunes en El ágora de Hora 25, la sección del programa dirigido por Aimar Bretos en el que los exmiembros del Gobierno Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo departen sobre la actualidad. Iglesias toma la palabra y en un speech de poco menos de tres minutos disecciona las rémoras del pasado que arrastra la derecha española y en particular el Partido Popular.

Los problemas de la derecha española con el fascismo y la memoria democrática ???????? pic.twitter.com/6MV2NjlUnQ — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 29, 2021

Una breve disertación que Calvo recibe entre risas y Margallo niega, algo incómodo, con la cabeza. Y no es para menos. Iglesias va de menos a más y comienza por alabar las capacidades intelectivas de Margallo: "José Manuel es muy inteligente, él no viene del franquismo y no fue falangista".

Pero a continuación Iglesias acomete con una dura crítica a la derecha que representa el Partido Popular y a sus problemas con el fascismo y la memoria democrática: "[Margallo] sabe lo que es la derecha a la que representa y sabe que en España la derecha tiene un ADN franquista, porque su partido fue fundado por siete ministros de la dictadura"

No acaba ahí la cosa. Iglesias prosigue con su alocución, un perorar incesante que tiene a bien coronar evocando la reciente asistencia de Pablo Casado a una misa el 20N donde se rezó por Franco: "Hay unos vínculos emocionales que no se terminan de cortar, que llegan hasta el extremo de que el actual Presidente del Partido Popular, que es más joven que yo, le pillen en una misa de homenaje al general Franco".

Y a modo de coda final, una sentencia que termina por exasperar a Margallo: "A la derecha española, por desgracia, todavía los pies le huelen a franquismo".