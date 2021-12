Cachondeo con las palabras de Ayuso diciendo que la monarquía es "la forma de Estado elegida libremente por todos los españoles"

"Majestad, mis primeras palabras quiero que sean para trasladarle nuestra máxima lealtad desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la Corona, a su majestad el rey, y a la forma de Estado elegida libremente por todos los españoles". Son las palabras de Isabel Díaz Ayuso este martes durante un discurso tras ser galardonada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en su 40 aniversario, en un acto presidido por la reina Sofía.

Las palabras de la presidenta han provocado un torrente de reacciones, en especial por eso de "la forma de Estado elegida libremente por todos los españoles", en referencia a la monarquía.

No sé Rick, a mí no me llamaron para votar… https://t.co/cUoMfQsTSt

— Antonio Mautor (@AntonioMautor) November 30, 2021