"Aceptas 'cookies' y pones tu vida en redes, pero no quieres pasaporte covid por si José Luis el camarero da la información a un traficante de órganos"

El aumento generalizado de contagios de coronavirus en España en los últimos días ha llevado a las Comunidades Autónomas a tomar medidas para tratar de contener la sexta ola, especialmente ante las fiestas que vienen. Entre ellas está el uso del pasaporte covid para acceder a determinados lugares. Catalunya, Aragón, Balears, Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia, Euskadi, Navarra, Cantabria o Andalucía son algunas de las que ya lo aplican o están en trámites para hacerlo. En otros países europeos ya está en marcha.

La cosa consiste en que te piden el certificado de la vacuna, lo enseñas y pasas. No hay mayor complicación.

Pues el martes, después de dejar a Macarrón en el veterinario, me fui a desayunar al VIPS con una amiga. Y nada, me pidieron el pasaporte COVID en la puerta, educadamente. Ni me acordaba. Pero vaya, lo busqué, se lo enseñé, me confirmó el nombre y entré. Fue facilísimo todo. — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) December 9, 2021

Por supuesto, no han faltado críticas a una medida que busca evitar problemas de salud a la población y la saturación de los servicios sanitarios. Algunas de esas críticas proceden de los mismos ámbitos que han criticado la vacuna, para más señas. En algunos casos, incluso cargando contra los camareros o los establecimientos que solo cumplen la ley.

A los que tienen dudas, muchos tuiteros les han respondido con algunos argumentos:

Aceptas cookies, tienes activada la ubicacion del móvil, puntuas los sitios en Google, publicas tu vida en IG, FB y Twitter, pero no quieres mostrar el pasaporte covid en un bar, porque José Luis el camarero utilizará la información para dársela a un traficante de órganos kurdo. — Guapito de cara (@YoSoyGuapi) December 8, 2021

Ahora hablas de libertad y de tus derechos al no dejarte entrar en un local por el pasaporte COVID pero en los 6 años que nos llevamos comiendo la Ley Mordaza no has dicho ni mu.

Vas de Rosa Parks y lo único que eres es un/a individualista de manual. — Martin ????????????????⋆???? (@martinplanb) December 9, 2021

Discutís con el camarero que os pide el pasaporte COVID porque os creéis superiores. Y porque sois idiotas. Por eso también. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) December 8, 2021

Gente: el pasaporte COVID atenta contra mi intimidad y me obliga a revelar datos sobre mi persona a terceros!!! Also gente: Aceptar cookies. — Mari Pueyo (@dryssie) December 4, 2021

Además del pasaporte Covid, a alguna gente habría que exigirle un test de inteligencia — Ramón Lobo ???????????????????????????????????????????????? (@ramonlobo) December 8, 2021

¿Por quién me has tomado? No soy de esos que enseñan el pasaporte COVID en la primera cita. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) December 4, 2021

—Déjame subir a la tabla.

—¿Traes el pasaporte covid?

—Me lo dejé en el camarote.

—Cómo lo siento. pic.twitter.com/xjeJsNG5gp — BING (@Palasrrisas) December 8, 2021

En la sexta han entrevistado a un chico de 21 años que hacía cola para vacunarse. Decía que no se había vacunado antes por lo de los microchips que decían en redes, y que ahora lo hacía porque se lo pedían para entrar a los bares, y el problema es, que esa gente también vota. — Doña Merkel jubilada (@AlemanaJubilada) December 7, 2021

Implantar el pasaporte Covid en toda España como requisito para entrar en los bares es la mejor forma de salvar vidas. La de esa pobre gente a la que los fascistas de Vox ha convencido de que jugar a la ruleta rusa es la mejor forma de defender su libertad. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) December 8, 2021

Varias comunidades autónomas quieren exigir el 'pasaporte covid' en ocio y restaurantes. La Comunidad de Madrid ???? pic.twitter.com/G99hDDhGxw — Carl Winslow (@CarlWinslou) November 22, 2021

– Vacunado podrá entrar usted en bibliotecas, museos…

– Mi libertad, mis derechos, los chis…

– …bares, discotecas…

– ¿Dónde se piden las citas? #PasaporteCovid — Boquerón en Vinagre ۞ (@PalaciosChaves) December 7, 2021

El pasaporte COVID es ETA. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) December 8, 2021

Me hace gracia ver locales de lo Viejo que siempre tenían a bien pedirte el DNI para entrar ahora se pongan escrupulosos y declaren que no pueden pedir el pasaporte COVID porque no son la pasma. — Pablo C. Ganter, del clan Pfizer (@GanterPablo) December 9, 2021

Pasaporte Covid es la libertad… La libertad de los que no quieren que les contagien. — Rooster Cogburn (@Jonn_Baines) December 8, 2021

No lo pegueís la turra al que os pide el pasaporte covid en el restaurante. A vuestra puta casa a por una pizza Tarradellas y le contáis vuestros principios a Bea Talegón por mail. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) December 5, 2021

Desde Alemania me hacen muchísima gracia vuestros lloriqueos por el pasaporte Covid, no porque aquí llevemos con él medio año ya, sino porque aquí sólo falta pedir las bolas de dragón para entrar a los sitios. Comparado con otros países, en España son los putos amos en gestión — Ache (@soyneonormal) December 7, 2021

En Roma piden pasaporte covid para entrar en todos los sitios, restaurantes incluidos. Culpa, sin duda, de Perro Sanxe. — Cricri (@buttercri) December 6, 2021

Cuando le piden el pasaporte covid para entrar a un antivacunas… pic.twitter.com/Q2HEbbDic2 — Carl Winslow (@CarlWinslou) December 6, 2021

Por favor, dejad de discutir y pelear con los camareros por pediros el pasaporte covid, nosotros no hacemos las leyes, si tenéis que reclamar algo, hacedlo donde corresponda, ya bastante duro es el sector como para tener que aguantar esto. — Soy Camarero (@soycamarero) December 8, 2021

Cuando la 1a ley anti-tabaco decidí no ir a los restaurante que seguían permitiendo fumar y nos colocaban a los no fumadores en los peores rincones, junto al WC.

Ahora priorizaré lugar que pidan #PasaporteCovid Es mi #salud, mi elección y voto con lo único que parece importar:€ — Anna Bosch (@annabosch) December 8, 2021