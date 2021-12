Por Tremending

Los lunes por la noche el programa Hora 25 de la cadena Ser celebra una tertulia política –el Ágora de Hora 25 lo llaman– en la que participan Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel Margallo. Dicha tertulia siempre da mucho juego y ayer, lunes, no fue una excepción. Esta vez el punto de fricción fue la comparecencia de Mariano Rajoy en la comisión de investigación por el caso Kitchen en el Congreso.

García-Margallo, que fue ministro de Asuntos Exteriores con Rajoy entre 2011 y 2016, lamentó la presencia del expresidente del Gobierno en la comisión de investigación del Congreso y reconoció que, como amigo suyo, no había pasado "una tarde agradable". Además, Margallo negó conocer detalle alguno del caso Kitchen y dio a entender que Rajoy tampoco sabía nada. "Yo desde luego no tenía la menor idea de que eso estaba pasando. En el Gobierno no se habló de Gürtel ni de Kitchen en el tiempo que estuve".

La respuesta de Pablo Iglesias no se hizo esperar. "Hay que escuchar a Margallo con atención, antes ha dicho algo muy importante" empezó Iglesias mientras se oía de fondo a Margallo decir: "Qué cornada me va a dar cuando empieza así". Pues la cornada fue profunda y precisa. Vean lo que dijo Iglesias: "Ha dicho: ¡¿Alguien se podría creer que Felipe González no sabía lo que estaban haciendo Barrionuevo y Vera? Nadie, pero no le condenaron", ha continuado Iglesias. Según el exvicepresidente, lo que está diciendo Margallo con esto es que González sabía lo de los GAL aunque no le condenaron y "evidentemente Rajoy lo sabía pero no le van a condenar".

???? @PabloIglesias: "Claro que hay unos niveles de impunidad escandalosos con la corrupción. Los grandes constructores, los grandes empresarios que ponían la pasta que llegaba a Génova, de esos se han librado todos" ???? #ElÁgoraDeHora25https://t.co/KslGLrm0Nu pic.twitter.com/hzwhbr4SoV — Hora 25 (@hora25) December 13, 2021

"¿Los jueces van a condenar a Mariano Rajoy? No. ¿Los jueces condenaron a Felipe González por los Gal? No", añadió Iglesias. "¿Eso quiere decir que los oyentes de la Cadena SER son cretinos y no saben que tanto el uno como el otro eran perfectamente conscientes de lo que hacían sus ministros y sus secretarios de Estado? Pues ya está, pasemos al siguiente tema. Claro que no le van a condenar [a Rajoy]. Con los jueces que hay en este país como le van a condenar". Una bonita forma de terminar una discusión.