Pablo Iglesias revoluciona Twitter: "Váyanse un poco a la mierda"

Pablo Iglesias, exdirigente de Podemos, ha revolucionado las redes sociales tras mandar "a la mierda" a todos aquellos que comercializan con la pandemia. Iglesias ha asegurado que las farmacéuticas, "cuyas investigaciones inicialmente se financian con dinero público, están haciendo un negocio". "Imaginad lo que supone tener una empresa que fabrique test de antígenos", ha dicho en una entrevista para el Instituto 25M.

Para evitar que el virus siga circulando, el exvicesecretario propone liberar las patentes de las vacunas y que estas sean gratis para todos los países. "Solo si esta vacunado todo el mundo podemos, controlar que no lleguen nuevas variantes", ha afirmado.

En la entrevista, Iglesias ha criticado la reducción de sanitarios y sus bajos sueldos: "La responsabilidad de que los servicios públicos funcionen es de las administraciones públicas". El exlider de Podemos ha revelado que recientemente su padre estuvo en la UCI por una neumonía no derivada de la Covid. "Si hubiera habido colapso, estaría muerto", ha dicho para remarcar la necesidad de reforzar la Sanidad pública con más personal.

"Dicen que esto te lo soluciona Amancio Ortega, que paga muchos impuestos fuera de España, que te dona unas cuantas máquinas y ya tenemos resuelto el problema de la Sanidad pública. Váyase usted un poco a la mierda con este discurso", ha dicho en la tertulia de este lunes en RAC1.

Las declaraciones del exdirigente de Podemos sobre las vacunas han causado revuelo en Twitter.

Efectivamente, lo que realmente está fallando es que se despidió ( de mala manera) a los/as que realmente podían ayudarnos a superar la pandemia y no se vuelven a contratar( amén de no plantearse invertir parte de los fondos que vienen de EU para reforzar la sanidad,entre otros)

Pues claro Pablo muy bien dicho ,según el discurso de esta gente que las administraciones no invierten todo lo que tienen que invertir y luego tenemos que depender de un millonario pues no me da la gana de depender de un millonario el estado tiene que proveer de todo el servicio

