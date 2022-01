Las reacciones en Twitter al caso de Novak Djokovic: "Se ha encontrado el Open de Australia closed"

Por Tremending

El caso del tenista Novak Djokovic en Australia está trayendo cola. Para bien o para mal, el mundo entero habla de ello. Los medios de comunicación se hacen eco de todo lo que ocurre y los usuarios de Twitter no han desaprovechado la oportunidad para sacar el arsenal de memes.

Cómo? Que han decidido no confiar en el Djokovic que en junio del 20 decidió dar una fiesta sin ninguna medida de seguridad ni de higiene de la que salieron la mitad contagiados?! Terrible atropello. — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) January 6, 2022

Djokovic abandona Australia al grito de "Habeas corpus"#AustralianOpen #Australia — Boquerón en Vinagre ۞ (@PalaciosChaves) January 6, 2022

Djokovic se ha encontrado el Open de Australia closed. — CELESSON (@chemapizca) January 7, 2022

Creo que deberíamos modificar el artículo 14 de la Constitución por si Djokovic quiere venir a España, que total, añadir un párrafo más no cuesta nada y nos ahorramos mucho debate. pic.twitter.com/l7ETcbst4p — Kikolo (@kikolo777) January 7, 2022

Los Simpsons ya predijeron lo de Djokovic en Australia… pic.twitter.com/NrBhf27b8h — Satanislavsky (@Satanislavsky) January 6, 2022

Ahora que tiene tiempo libre, Novak Djokovic puede aprovechar para ir a los conciertos de Miguel Bosé. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) January 6, 2022

No hay polémica en la que Vox no pueda meter baza. Hermann Tertsch ha querido mostrar su apoyo al tenista por no mostrar "sumisión al diktat sanitario", sea lo que sea. Tampoco ha perdido la oportunidad otro viejo conocido de llevar la contra, Feliciano López.

Con el caso Djokovic se generaliza la infamia en los medios de llamar al asesinato civil de todo el que no muestre sumisión al diktat sanitario y disposición a inyectarse todo lo que se les ordene, las veces que haga falta.

Quien pida libertad, es bebelejias y además"ser dañino". — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) January 7, 2022

Los Reyes Magos nos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis.Nadie desea que el num 1 del mundo se quede sin jugar un GS.A veces lo que mal empieza puede acabar peor.Australia sale muy mal parada de todo esto.Que pena..???? — Feliciano López (@feliciano_lopez) January 6, 2022

Cómo estará la cosa que hasta Rafa Nadal se ha pronunciado sobre el tema. Los tuiteros han criticado la actitud de Tertsch y López usando su argumento favorito, la libertad.

No es un despropósito, es una elección personal. Djokovic está fuera del Open por voluntad propia. Australia sale perfectamente de esto. Feliciano, no tanto. pic.twitter.com/hY7H8DKQhF — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 6, 2022

Si te gustan los, negacionistas sin papeles, llevátelos a tu casa. Solysombra y ducados para todos — Ron Damón (@Porunchurromato) January 7, 2022

A usted le suena el cumplimiento de la ley? Pues eso, para obtener el visado hay que cumplir la ley, no prostituya la palabra Libertad. — Betis de Molay (@betis_de) January 7, 2022

Feli, lo que no puede ser es que haga lo que le dé la gana. Si las normas dicen que hay que vacunarse, pues o te vacunas o no juegas. Es sencillo — Jufe 😉 (@jufetaboas) January 6, 2022

Australia sale muy bien parada, demostrando que para ellos todo el mundo es igual. Si tienen unas normas y no las cumples, pues no entras. Estemos o no estemos de acuerdo con las normas — Adrián López gonzale (@AdrinLpezgonza2) January 6, 2022

¿Cómo era eso de adaptarse al país al que uno llega? pic.twitter.com/iwEi4GE2NR — M A U L E R ???? (@Zerv4ntes) January 6, 2022