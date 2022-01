"Esto pasa en Altsasua y acaba en la cárcel": un vídeo de unos cazadores enfrentándose a la Guardia Civil desata la indignación en Twitter

Por Tremending

Un vídeo de una patrulla de la Guardia Civil pidiendo la documentación a un par de cazadores se ha hecho viral en Twitter y ha desatado la indignación de muchos usuarios de la red social. Varios tuiteros han destacado la impunidad de uno de los cazadores, que grita y amenaza a los agentes.

Por el contexto del vídeo, difundido por PACMA, se entiende que ha sido grabado por uno de los individuos que estaban en un coto de caza. También se ve que los agentes habían solicitado los permisos para cazar en ese coto. Es entonces cuando uno de los cazadores grita a la Guardia Civil y, sobre todo, se ensaña con la agente.

La agresividad del cazador llega al punto de que, cuando la agente le pregunta que por qué grita, el cazador responde: "Chillo porque me sale de las pelotas. Tengo dos huevos y cada uno me pesa un kilo". Otras lindezas que suelta son "no te rías, esos galones te los quito" o "me cago en tus muertos".

Los cazadores son violentos y no respetan nada, ni siquiera a las autoridades. ¡Son un peligro para las personas y animales!

Esta es la gente que secuestra nuestros montes. ¡Nadie estará seguro hasta prohibir la caza por ley!#STOPCaza pic.twitter.com/s0thMVJ4aL — PACMA (@PartidoPACMA) January 12, 2022

La impunidad de este cazador gritando, insultando y vacilando así a una mujer agente de la @guardiacivil por pedirle los permisos y la documentación. "Chillo porque me sale de las pelotas. Tengo dos huevos y cada uno me pesa un kilo". pic.twitter.com/KxjkznFjmG — Miquel Ramos (@Miquel_R) January 12, 2022

El vídeo ha sido muy viral y ha desatado muchas reacciones que han planteado qué hubiera pasado si las personas que han insultado a los agentes no fueran cazadores.

Llega a ser un chaval en un parque con un litro y le cae la perpetua. https://t.co/f95726VwLo — Liante Bolchevique 🔻🏳️‍🌈 (@LianteBolshevik) January 13, 2022

Al parecer la posesión de una Licencia de Caza te confiere una especie de Inmunidad Penal.

Puedes desobedecer, insultar, empujar, proferir todo tipo de amenazas a los agentes de la autoridad, que al final "Si está todo en regla, pues ya está…"#LaVerdadDeLaCaza https://t.co/w3ZUE3Ghkh — David de Diego (@DaviddeDiegoP) January 12, 2022

Esto pasa en Altsasua y acaba en la cárcel, pero como es un cazador puede hacer como él dice "lo que le sale de las pelotas" https://t.co/th1qh04DG1 — Alberto Cubero (@cubero_alberto) January 12, 2022

¿Los cazadores tienen carta blanca para tutelar, insultar, amenazar y desobedecer a la Guardia Civil? Prueba tú a hacerle algo de eso a un agente y verás los buenos tratos que te llevas junto con una sanción y/o un posible delito. @guardiacivil @policia https://t.co/Iop95KT4d4 — Alex Sanchis ✌🏻🇵🇸✌🏻 (@AlexSanchis_) January 12, 2022

La paciencia que tiene la Guardia Civil con unos y la poca que tiene con otros. Qué cosas. https://t.co/PpHs1FPMgS — S🔻 (@s_parias) January 12, 2022

Si hubiera sido un manifestante de izquierdas al primer grito le hubieran tirado al suelo de una hostia. https://t.co/cYlxrd9EwL — ♀️Madame Artichaut💚🔻 (@alcachofit4) January 13, 2022