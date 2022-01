La contundente réplica de una reportera ante la delirante teoría de una antivacunas

Instante en el que la reportera pregunta a la manifestante antivacunas.- RTVE

Por Tremending

Hay aseveraciones que no se sostienen. Declaraciones de cierta enjundia que ruborizan de sólo escucharlas y que obligan al periodista a refutar lo dicho tan alegremente.

Ocurrió en una manifestación de personas contrarias a la vacunación, una convocatoria que se encargó de cubrir la reportera Odei Cachero para el programa que emite TVE Las claves del siglo XXI, conducido por Javier Ruiz.

Una sencilla pregunta –"¿por qué ha decidido usted apoyar esta manifestación?"– dio paso a una respuesta que estremece de sólo escucharla: "Yo estoy en contra de las vacunas y en contra de las mascarillas. Estoy en contra de todo eso porque la vacuna mata a todo el mundo, la vacuna es mala, la vacuna es asesina", aseguró la interpelada.

La delirante respuesta de la antivacunas no cayó en saco rato. La reportera tuvo a bien esgrimir de forma tajante lo siguiente: "Pero yo me la he puesto y estoy viva".

Una respuesta casi automática que dejó inerme a la manifestante, que tras mostrarse dubitativa durante unos segundos optó por un inquietante: "Ahora estás viva, pero dentro de un tiempo entra en acción".

Esperemos que la reportera Cachero siga viva.