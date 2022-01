Por Tremending

Con la Iglesia hemos topado, Sancho. La Conferencia Episcopal ha admitido que hay un millar de bienes inmatricucados que no son suyos, como ha recogido la prensa en las últimas horas. En concreto, la Iglesia ha reconocido que numerosas fincas rústicas, viviendas y locales no deberían estar entre los 35.000 bienes inmatriculados a su nombre, pues pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre los mismos. Ahora ha acordado con el Gobierno abrir un proceso para su devolución.

Un nuevo capítulo del despropósito de los casi 35.000 bienes inmatriculados (concretamente, 34.976) a nombre de la Iglesia católica entre 1998 y 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria introducida en tiempos de José María Aznar.

La última noticia ha provocado la reacción de muchos tuiteros críticos con la actuación de la Iglesia con este asunto:

7. No robarás.

8. No mentirás.

10. No codiciarás bienes ajenos. pic.twitter.com/mIpMaKQTAT — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) January 25, 2022

Tengo miedo de ir a trabajar y que cuando vuelva la Iglesia se haya inmatriculado mi casa. — Quique Peinado (@quiquepeinado) January 25, 2022

LA IGLESIA NO ROBA PERO SI QUE ES VERDA QUE IGUA SE ENCUENTRA COSA ANTE DE QUE SE PIERDAN — MALACARA (@malacarasev) January 25, 2022

Mucha risa con el eufemismo de "interrumpir su relación matrimonial", pero "hemos inmatriculado 900 cositas que no eran nuestras" lo supera bastante. — Guillermo Zapata. (@gzapatamadrid) January 24, 2022

Septimo mandamiento:

NO ROBARÁS. EL PAÍShttps://t.co/QCoLQtFVeJ — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) January 24, 2022

Lo de los inmuebles de la iglesia. pic.twitter.com/jxiKR0Edvm — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) January 24, 2022

El día que tenga que pagar IBI la Iglesia encontrará otros 3 o 4 mil inmuebles que tampoco eran suyos. — España Bizarra (@espanabizarra) January 24, 2022

No se veían unas cuentas como las de la Iglesia con los bienes inmatriculados desde el rescate financiero. — Josué Coello (@josue_coello) January 24, 2022

Me apropio de 35.000, devuelvo mil y quedo bien. A mi la táctica de la iglesia me suena haberla vivido ya. — Bulldog Punk (@vigobulldog) January 24, 2022

La Iglesia solo se compromete a devolver el 2,76% de los bienes que, sin ser suyos, puso a su nombre. Es una tomadura de pelo. — Julen Bollain (@JulenBollain) January 25, 2022

Gente en la calle sin un techo, y la Iglesia quedándose con bienes inmuebles que no son suyos. Caridad cristiana lo llaman. — Antonio Mautor (@AntonioMautor) January 24, 2022

Yo he ido a comprar el pan y he puesto alarma, por si entra el cura del pueblo. — Bea (@beasm28) January 25, 2022

Sólo bajé un momento a por el pan, y cuando volví ya tenía unos inmatrikulas en mi casa. — Endorcista (@endorcista) January 25, 2022