Sánchez vuelve a posponer la revisión de los acuerdos con el Vaticano

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez; acompañado del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunieron este lunes con el presidente de la Conferencia Episcopal española, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omellá, para abordar la futura regulación de los bienes inmatriculados por la Iglesia.

El encuentro, que supuso la primera vez que Sánchez visita la Conferencia Episcopal, abordó casi monográficamente sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica aunque, según fuentes de Europa Press, también se trataron temas como la pobreza, la inmigración, el aborto, la ley de eutanasia o los asuntos educativos y sobre la enseñanza de la religión católica.

De lo que no habló Pedro Sánchez fue de la revisión de los acuerdos con el Vaticano, aunque fue un compromiso aprobado en el 40º Congreso Federal del PSOE. Fuentes de La Moncloa indicaron a Público que este tema no se abordó en este primer encuentro, pero no es descartable que se afronte en posibles reuniones y antes de que finalice la actual legislatura.

La promesa socialista de abordar los acuerdos con la Santa Sede, que son preconstitucionales, provienen desde la llegada de Alfredo Pérez Rubalcaba a la Secretaría General del PSOE, pero los socialistas hasta ahora no han dado ningún paso.

De hecho, ni siquiera está contemplado en el acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, donde sí se refleja la reversión de los bienes inmatriculados de la Iglesia o la laicidad.

Unidas Podemos pidió al Gobierno que sus intenciones no queden en papel mojado

No obstante, la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha reclamado en más de una ocasión que se aborde definitivamente este asunto y tras saber que volvía ser una nueva promesa congresual del PSOE pidió a los socialistas que "no se quede en papel mojado".

En resumen, este primer acercamiento entre Gobierno e Iglesia ha sido cordial y ambas partes han mostrado su intención de colaboración, pese a las diferencias que les separan en muchos aspectos. Ambas partes acordaron hacer más habituales este tipo de encuentros.

En cuanto a las discrepancias sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia, las partes indicaron que se está avanzando en la negociación y que la resolución del conflicto va camino de estar encauzada en breve tiempo.