"Todo lo que le pasa a Pedro Sánchez ya lo predijo Pedro Sánchez": el tuit antiguo que las redes han recordado tras la aprobación de la reforma laboral

Se ha intentado predecir el futuro con el horóscopo, recurriendo al tarot o mirando los posos del café, pero ojo que podríamos tener ante nosotros el mejor oráculo conocido: el Twitter de Pedro Sánchez.

Ya sabemos que los tuits que escribía en su cuenta cuando no podía ni imaginar que llegaría a ser presidente son una auténtica mina de oro. En concreto para el humor, un regalo de los dioses.

Pero este jueves, después de que la reforma laboral haya salido adelante gracias a un error del PP, los tuiteros han encontrado un mensaje de 2011 en esta red que demostraría que Sánchez de algún modo ya había vivido esto antes. Ahí va:

Cosas de la vida, un día raro de animo me acaba saliendo redondo. Me voy a casa ya para que no se estropee…

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 3, 2011