Por Tremending

La campaña electoral en Castilla y León encara su recta final y a Pablo Casado, presidente del PP, se le ve cada vez más tenso. Este pasado jueves le preguntaron si el PP, a la luz de lo que indican las encuestas, está dispuesto a pactar con Vox y Casado se fue por peteneras: "Vamos a votar el domingo para gobernar en solitario, con las manos libres, para que no haya impuestos, para que no haya pactos con Bildu, para que aquí no mande Esquerra, no mande Podemos, que es lo que queremos, lo que quiere Mañueco". Este es el momento.

Relacionada

ATENTOS‼️que a Pablo Casado le preguntan si va a pactar con vox en CyL y contesta:

🔹Vamos a votar el Domingo para gobernar en solitario.

🔹Para que no haya impuestos😳

🔹Para que no haya pactos con Bildu😳

🔹Para que no mande ERC ni Podemos😳

🔹 ETA 🤦

Este hombre necesita🏥 pic.twitter.com/YHsYKxxmdk — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) February 10, 2022

Las palabras de Casado nos suscitan de entrada un par de preguntas. ¿Acaso se presentan ERC y Bildu a las elecciones de Castilla y León? ¿Cómo se financian la sanidad y la educación públicas si no hay impuestos? Seguro que a ustedes se les ocurren algunas más. Desde luego a la legión tuitera las declaraciones de Casado le han parecido de lo más sorprendentes. Ya les advertimos de que hay mucha retranca y mucho cachondeo en las reacciones de los tuiteros.

Pablo Casado está en Castilla y León pidiendo el voto para que no haya pactos con Bildu y ERC. Calculo que ha echado el día entre Toro y la Ribera del Duero. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 10, 2022

Ha dicho Pablo Casado que en CyL quieren gobernar en solitario para que no gobierne ni Bildu ni ERC. Bueno, parece que va mejorando, de Maduro no ha dicho nada. — Ana 🔻☂️ (@Zapatista72) February 10, 2022

Ojo Casado! Que en Argantzun ya gobernamos! Un pueblo del enclave de Trebiñu situado en Araba pero perteneciente a CyL. https://t.co/Xv4Qo9PJtp — Oskar Matute (@OskarMatute) February 10, 2022

Te garantizo que ningún partido va a pactar con Bildu o ERC en CyL @pablocasado_ , ni siquiera los rojos.🤦🤣🤣🤣🤣🤣 Gensanta que nivel tiene este elemento.🤣🤣🤣🤣 https://t.co/X5HuWj1xDm — Bulldog Punk (@vigobulldog) February 10, 2022

Menos mal que Pablo Casado ha prometido que no pactará con Bildu ni ERC en Castilla y León. pic.twitter.com/MbLcEgIoYD — ant 🏳️‍🌈 (@abalos) February 11, 2022

Dice Pablo Casado que el domingo salen a ganar para no tener que pactar con Bildu ni con ERC. Se le ha olvidado añadir a los Tories, a los laboristas y al frente popular de Judea. — Mía Wallace 🔻 (@Caquel__) February 10, 2022

¿Algún neurólogo en la sala? https://t.co/U8oGDNUPs8 — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) February 10, 2022

Sin impuestos tendrán que ponerse los políticos de Castilla y León en la puerta de las iglesias a pedir limosna para mantener los gastos de la Comunidad.

En cuanto a ETA,parece que no se enteró en su momento que dejaron de atentar — Jesus G. (@JesusG85525853) February 10, 2022