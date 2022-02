La guerra interna del Partido Popular ha puesto patas arriba el tablero político. El cruce de acusaciones y dardos entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso se ha transformado este fin de semana en una calma chicha.

Tras la reunión entre el líder del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid que terminó con la retirada del expediente informativo de Ayuso, Íñigo Erregón ha ido más allá de la batalla entre facciones populares y ha señalado en Twitter que el verdadero problema está en las repercusiones que las "comisiones, los contratos a dedo y los espías" tienen en la sociedad.

El problema no es la pelea interna del PP. El problema es que las comisiones, los contratos a dedo y los espías los pagamos todos. Y eso no lo cierra ningún arreglo entre facciones.

Muchos internautas se han lanzado a aplaudir su análisis.

Los problemas, arreglos o pactos internos del PP no solucionan los problemas de los ciudadanos y no justifican los desmanes y desatinos que hayan podido cometer, no se pueden permitir y habrá que poner todos los medios para que se depuren responsabilidades. responsabilidades. https://t.co/kOImoPz6BV

— psicogeniales. Paco López (@psicogeniales) February 20, 2022