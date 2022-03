Pablo Iglesias se 'cuela' en una cita de 'First Dates': "Gracias, señora Marga"

Marga, la protagonista de la cita.

Por Tremending

Pablo Iglesias se coló en una cita de First Dates. No, el exvicepresidente del Gobierno no irrumpió en el restaurante donde se graba el famoso programa comandado por Carlos Sobera. Su nombre salió a colación durante una de las citas en la que se vivió un, digamos, interesante debate.

A la mesa se encontraban Marga, de 65 años, y Gregorio, de 73. No parece que vaya a haber segunda cita, visto el encontronazo que tuvieron. Por lo que sea, al hombre no le gusta el actual Gobierno de coalición y, por lo que comentó durante la cena, en especial no estaba de acuerdo con un antiguo miembro del Ejecutivo: "Yo con ese señor no estoy de acuerdo", dijo en relación a Pedro Sánchez, antes de añadir: "Y con el de la coleta menos todavía".

Marga, que antes había defendido la labor del jefe del Ejecutivo, por ahí no pasó y dejó las cosas claras: "A mí me encanta el señor de la coleta, que se llama Pablo Iglesias". El propio aludido ha querido agradecer a la mujer su apoyo y ha compartido la escena en Twitter con un "gracias señora Marga".

Gracias señora Marga 😊 pic.twitter.com/Co3sZMTNA8 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 17, 2022

Parece que no ha sido solo un mensaje en público e Iglesias también ha escrito por privado a Marga, según ha compartido ella misma.

Que @PabloIglesias te de las gracias por decir la verdad, no tiene precio. Quien más lo hace? 🤷🏼 pic.twitter.com/G7ISLMlNa4 — Marga Jimenez 💜❤️ (@Marga_Maria_) March 17, 2022

A Marga, según dijo en el programa, le gusta la política "con cerebro, con inteligencia y con interlocutores válidos". Gregorio trató de explicarse argumentando que lo que quiere es que "España vaya perfectamente". "Yo querría ser Claudia Schiffer, pero lo he intentado y no ha sido posible. Las cosas son como son, tenemos que moldear a 47 millones de españoles muy variopintos", respondió la mujer.

Gregoria trató de cambiar de tema y, para mejorar el ambiente, propuso "hablar de vacaciones". Confirmamos: no habrá segunda cita.