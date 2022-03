Es su 'trabajo'. Llegar a aniversarios, homenajes, eventos y celebraciones varias para decir cosas evidentes sin meterse en mucho jardín, dar la mano y posar. Ni bien ni mal. No hay más. Pero claro, estar al otro lado también tiene que ser extraño e incómodo. Un rey, con toda la parafernalia y las cámaras, y tú ahí, a aguantar el tipo.

Este martes, los reyes, Felipe VI y Letizia, tenían la visita a una exposición por el treinta aniversario del Samur. En un momento dado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se puso en contacto con una de las unidades móviles del servicio de urgencias y después pasó la radio a los reyes. El momento pareció, extraño y un poco forzado. Y mucha gente en las redes no ha podido evitar fijarse en las caras, cubiertas con mascarilla, de sus interlocutores. Juzguen ustedes mismos.

En las redes muchos lo tienen claro y consideran que estaban claramente incómodos. "Sus caras son un poema", resumía un tuitero.

Como expresar tu desacuerdo por formar parte de un circo q no has elegido solo con un movimiento de cejas … 👇🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/Wu8HMsDonr

Brutal. Me copio "Recibido" como respuesta universal en plan "Que sí, que lo que tú digas, pero me importa una mierda…" Me sirve para el curro, mi madre, la teleoperadora pesada, el casero, el plasta del bar…

— AmparitoBarceloneta (@AmparitoBcneta) March 22, 2022