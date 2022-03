La reflexión viral del futbolista Héctor Bellerín sobre Ucrania y las guerras de las que no se habla

Por Tremending

"Que un futbolista de primer nivel diga esto, a parte de ser tremendamente valiente, sobre todo, es alentador". Así resume un tuitero la reflexión jugador del Betis, Héctor Bellerín, sobre la guerra en Ucrania y la comparación con la falta de atención y solidaridad de la opinión pública y los medios con los afectados por otros conflictos bélicos en el mundo.

Durante una entrevista del medio Lamediainglesa.com, Bellerín asegura: "Me parece bastante duro ver que nos está interesando esta guerra pero ha habido muchísimas otras guerras que a nadie les ha interesado".

Ahora algunos tuiteros lo han compartido y se ha hecho tremendamente viral, con decenas de miles de reacciones:

Que un futbolista de primer nivel diga esto, a parte de ser tremendamente valiente, sobre todo, es alentador. pic.twitter.com/FxFKGzNlVB — Haritz Aranburu Larrondo (@AranburuHaritz) March 22, 2022

Después continúa su reflexión: "No sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque es un conflicto que nos puede afectar más directamente a nivel económico […] pero la guerra de Palestina ha estado silenciada completamente […] Yemen, Irak… Ahora que Rusia no juegue en, no sé, en el mundial… Son cosas que otros países lo han estado haciendo muchos años y hemos estado haciendo la vista gorda".

Y concluye: "Me parece, sinceramente, muy racista y muy poco empático porque se están perdiendo vidas en muchos conflictos".

El grupo @skapoficial comentó algo similar en este tuithttps://t.co/uA9HENo0cW — Javi Felices 💻 ⚙️ (@javifelices) March 23, 2022

Madre mía si ya todo twitter estaba enamorado de este chaval por el mullet, la nariz y los tatuajes espérate a que descubran que además es buena peña. https://t.co/VCvmkcud4V — Vuestra vecina y amiga Sara Riveiro (@SaraRiveiro) March 23, 2022

Héctor Bellerín fue uno de los primeros futbolistas a los que entrevisté. Su padre trabajaba en asistencia en carretera y su madre en una fábrica textil. Uno de los pocos jugadores concienciados: "Las guerras en Palestina y Yemen están silenciadas".pic.twitter.com/U6y0FXaguO — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 23, 2022

Máis futbolistas asi! Bravo! pic.twitter.com/QINY18hLjl — FinaPereira 3 4 5 ? (@FinaPereira5) March 23, 2022

Héctor Bellerín, jugador de fútbol en las filas del Real Betis Balompié.

Teniendo en cuenta la realidad del fútbol y las consecuencias q trae siempre a los profesionales de este deporte salirse del discurso hegemónico y obligatorio, este señor es un valiente

Bravo @HectorBellerin https://t.co/czJYJrKgGf — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺 (@guillermoTM1959) March 23, 2022