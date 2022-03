Premio en dar vergüenza ajena para el colaborador de Trece TV por su comentario sobre los refugiados ucranianos

Por Tremending

De los creadores de 'culo o codo' llega 'aporofobia o racismo', el nuevo concurso en el que hay que adivinar qué ha motivado un comentario y en el que no gana nadie. El comentario elegido para esta edición es el que ha hecho el colaborador de Trece TV, Íñigo Palomar, cuando hablaba sobre la situación de los refugiados ucranianos en El Cascabel la noche del martes.

Pero esta gente en qué mundo vive 💀 pic.twitter.com/U4P8mZumUP — 🇺🇦🔻Luis (@luisrueda96) March 23, 2022

El periodista comenzó su discurso refiriéndose a los refugiados ucranianos como "gente como tú y como yo", hasta ahí todo en orden, pero el por qué lo dice es lo que ha hecho alucinar a los tuiteros. "He visto bolsos de Dolce y Gabbana, ropa de Louis Vuitton, o sea, gente que podría estar en Madrid perfectamente".

Para comprender el contexto, se trata de un programa cuyas inclinaciones indican que los refugiados ucranianos bien, pero ampliar la paleta de colores y acoger de otros países ya no tanto. Partiendo de esa base, que lo que haga empatizar al periodista con los refugiados es que lleven ropa cara habla mucho de lo alejado de la realidad que está, o quiere estar. Si lleva un 'Luisvi' que pase, pero si va con chándal del Decathlon a la calle.

Aunque probablemente se pudieran hacer excepciones como por ejemplo, si no lleva ropa cara pero es rubio de ojos claros puede pasar, pero no a Madrid. Que vaya a Palencia, mismamente. Porque en Madrid, como todo el mundo sabe, todo el mundo lleva Dolce y no hay pobres, como diría Enrique Ossorio.

Sorprende la dualidad de criterios que aplica para empatizar. Porque cuando un refugiado de África u Oriente Próximo tiene un móvil es un privilegiado así que "tan mal no estará" y por tanto, no merece ayuda. El periodista ha pedido perdón en su cuenta de Twitter y anima a ver su intervención completa, a cambio, le animamos a la reflexión y que no sean unas disculpas vacías.

Entonces, ¿qué va a ser?: ¿Aporofobia o racismo? Alguno incluso podría aventurarse a responder que ambas. Mientras tanto, algunos tuiteros continúan alucinando con las palabras del periodista.

Hombre con luisvis y ropa de d&g… muy como yo no son, ¿eh? https://t.co/Q3Hp4E0ekz — Probiña da tola (@tolacomati) March 24, 2022

mmmm me dan ARCADAS https://t.co/AHWLSmGuNz — Mr. Daydreamer 🥀 (@JBecerrilGomez) March 24, 2022

¿Veis por qué la ultraderecha distingue entre estos refugiados y los africanos?. Racismo, clasismo, aporofobia. Insoportables náuseas https://t.co/6uaaWbYQYj — Miguel Ángel Campos (@MACamposP) March 24, 2022

No lo acabo de pillar: estos son como nosotros porque tienen un luisvui y hay que ayudarlos. A los de la patera, como tienen iPhones, no hay que ayudarlos … Dadme una horquilla de precios que al final voy a acabar ayudando a alguien con calcetines del Primark y la liamos. https://t.co/67CB6Rzv1Z — Dani (@DaniRCoro) March 24, 2022

Si no llevas un bolso de DG, no eres como ellos y no mereces nada https://t.co/Xv5iUoDIvx — Campanilla de tempestades🔻 (@CampanillaNose) March 24, 2022

Y mientras, en otro planeta, en una galaxia muy muy lejana. https://t.co/bglFztJRdE — Santiago Barnuevo (@SBarnuevo) March 24, 2022

No tengo suficiente clase para vivir en este país 🤦🏻‍♀️, y para una cosa que tengo de marca es de segunda mano 🤚 https://t.co/VVxHH322Mv — Locuras de madre primeriza (@crazynewmom1) March 24, 2022

Todos mis bolsos son de Vuitton, lo normal… https://t.co/1ZHcB9RdN4 — Nerea Meyer 🔻 (@nerea_meyer) March 24, 2022

Cuando mezclas clasismo, la xenofobia y la ultraderecha en una batidora https://t.co/295IASPrVc — kaotikamarta (@kaotikamarta) March 24, 2022

Gentle reminder de los fachas chillando "tan refugiados no serán si tienen móvil!" cuando eran morenitos https://t.co/iwFzeHA97n — Frikisada 🔻🏳️‍🌈 (@frikisada) March 24, 2022

La movida con este tipo de gente es que ni siquiera les importan "los que son como ellos", sino que eso les hace pensar que "podrían ser ellos", y esa es la sublimación del ego en que se basa y que sostiene la mirada neoliberal hiperindividualista https://t.co/NTaVS8QmwB — Paola Aragón Pérez (@paragonperez) March 24, 2022

"Gente como tú y como yo (…). Gente como nosotros (…)". Menos mal que la pandemia nos hizo mejores… ¡qué asco! https://t.co/hk62cdeKC5 — Cristina (@CristinaQuirSan) March 24, 2022

A parte de la burrada de las marcas y los bolsos…

La expresión "es que es gente como tú y como yo, que podría estar en Madrid perfectamente" ya deja bastante claro quien considera gente normal y gente de segunda… https://t.co/almeYKKGa7 — Rak Xwirl (Comissions open🖌) (@Rak_xwirl) March 24, 2022