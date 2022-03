Por Tremending

El ganadero gallego, Roberto López, acudió el viernes pasado al Programa de Ana Rosa para denunciar la situación de la ganadería en España, sobre todo ahora que los problemas en la producción se han acrecentado con el paro de los transportistas, la invasión de Rusia en Ucrania y la crisis energética.

El periodista Jorge Bustos le comentó al ganadero que "en un horizonte donde no parece que la inflación vaya a bajar, que los precios vayan a bajar, ni que Sánchez vaya a traer de Europa la solución mágica para la energía… vuestro futuro es todavía peor de lo que estás denunciando hoy".

La hostia se ha escuchado hasta al fondo del establo. pic.twitter.com/eBoTPQq9ml — Lope de Vega 2.0 🆙️ (@lopedevegac) March 27, 2022

Sin embargo, la respuesta de López no ha dejado indiferente a nadie. El gallego ha contestado a Bustos que no es el futuro de los ganaderos el que va a empeorar, sino el de las ciudades. "Nosotros tenemos comida en nuestras granjas, vosotros no", ha sentenciado.

"La única rentabilidad económica en la Galicia vaciada es la del sector agroganadero y forestal"

Estas palabras han tenido una gran repercusión en las redes, donde muchos usuarios de Twitter se han animado a denunciar la visión que los urbanitas aplican al campo.

Zasca 🔝🔝🔝

Autoconsumo.

Yo me lo guiso yo me lo como.

Yo hago mis quesos, mis verduritas, mis chuletitas y tu noo y x eso te jxdxs tú, no yo, soooooo listo.

Fan de este aldeano. https://t.co/TFy8LfQeSv — Bastaya (@Bastaya06598659) March 29, 2022

Algunos, incluso, han aprovechado para citar un pasaje de la obra, El garrote más bien dado (El alcalde Zalamea) de Calderón de la Barca. Recuerdan que "el rey no comería si el labrador no labrara".

Alguien está interpretando que la hostia es a @JorgeBustos1. No, la hostia es a todos nosotros. Recordad: "El labrador, en su aldea, siembra lo que coméis vos; que lo habéis de ser ¡por Dios! cuando no haya quien lo sea; que aun el rey no comería si el labrador no labrase". — Lope de Vega 2.0 🆙️ (@lopedevegac) March 27, 2022