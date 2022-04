Por Tremending

Se está acercando la Feria de Abril, que se volverá a celebrar después de dos años de pandemia. Sevilla tiene muchas ganas de volver al real a disfrutar de pescaíto frito, manzanilla y sevillanas. Pero el ambiente se ha enrarecido debido a las condiciones laborales de los trabajadores de las casetas. No descubrimos la pólvora al afirmar que las personas contratadas durante esos días no lo hacen cumpliendo la legislación laboral. Sus jornadas exceden con mucho las 8 horas diarias, tienen que completar horarios nocturnos, algunos salarios no alcanzan ni el SMI y a muchos trabajadores no se les da ni de alta en la Seguridad Social.

Todo ello, ha salido a la luz a raíz de un comunicado emitido por la Asociación Andaluza de Hosteleros de Feria en el que arremetían contra la reforma laboral de Yolanda Díaz y anunciaban un paro durante la semana de feria. En la nota, reclamaban un régimen especial que tenga en cuenta las "particularidades" para el subsector y aseguraban que el "nuevo marco de contratación", la reforma laboral, dificultaba y hacía "prácticamente inviable" su "actividad" porque esta "se lleva a cabo por periodos de corta duración, vinculados a las distintas ferias, requiriendo durante dichos periodos de plena disponibilidad y horarios prolongados de atención al público".

La falacia de que la reforma laboral condicione de alguna manera la contratación de personal para la Feria de Abril ha sido replicada convenientemente por la derecha y la ultraderecha con el objetivo de añadir un elemento más a la opinión pública contra el Gobierno de coalición. Todo, a costa de llevarse la verdad por delante. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha salido al paso de la fake news. Y el diputado de ERC Gabriel Rufián también ha reflexionado sobre la conciencia de clase de esos trabajadores que se posicionan en el mismo pensamiento que los dueños de las casetas que les "esclavizan".

Un relato que está encontrando un potente altavoz en grandes medios de comunicación, como denuncia en un hilo el reconocido tuitero Gerardo Tecé. El también colaborador de CTXT reconoce que puede llegar a entender que "las cadenas de televisión de este país pertenecen a grupos empresariales que se sienten incómodos porque parte del actual Gobierno de coalición querría que las grandes empresas pagasen más impuestos o porque sus abuelos eran franquistas".

Pero lo que se le escapa es "hasta dónde están dispuestos a degradar el periodismo" por lograr sus objetivos. Así, pone como ejemplo como estos días están siendo entrevistados numerosos hosteleros de Sevilla en cadenas de televisión como LaSexta, Antena 3, Cuatro o Telecinco que "culpan al Gobierno de que las jornadas de trabajo sean de 8 horas" y piden directamente "saltarse la ley para poder explotar camareros en jornadas de 14, 15, 16 horas".

