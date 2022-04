Un gallego de izquierdas le da calabazas a una mujer de Vox en 'First Dates'

CUATRO

Por Tremending

Dicen que el amor lo puede todo, pero ¿hasta qué punto? ¿Puede haber haber amor entre una animalista y un torero? ¿Entre el correcaminos y el coyote?… ¿Y entre uno de izquierdas y una de Vox (o viceversa)? ¿Se imagina alguien un tórrido romance entre Pablo Fernández y Macarena Olona? ¿O entre Hermann Tertsch y Manuela Carmena? La de memes que nos daría…

Si uno atiende al debate público en España en los últimos años, una pareja entre una persona abertzale y otra ultraderechista parece más que complicado. Pero si uno se fija en First Dates… pues también.

Este lunes, el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera reunió a dos participantes buscando el amor, Susana y Manuel, que al hablar se dieron cuenta de sus diferencias ideológicas. Él se declaró "muy abertzale, de extrema izquierda" y ella tampoco dudó: "Yo de extrema derecha".

Manuel se declara de extrema izquierda y Susana de extrema derecha, aunque durante la cita parecía no haber problema 😬 #FirstDates4A https://t.co/i3pSwagU9v — First Dates (@firstdates_tv) April 5, 2022

Tras el golpe inicial, la cosa continuó y Susana le explicó: "Mi familia siempre ha sido muy de derechas, muy de extrema derecha. Mi abuelo era guardia Real de Franco. En mi casa han sido muy franquistas. Mi madre y mis tíos han mamado siempre lo del Cara al Sol y a mí me ha llamado siempre la atención". Incluso reconoció ser "mucho de Abascal". "Además tiene un polvo…", añadió, para sorpresa de Manuel.

Este le aseguró primero que no le importaba, pero luego reculó y cuando rechazó tener otra cita con Susana reconoció que este era un factor: "Sinceramente, si me echa un poco para atrás… el rollo Vox me echa muchísimo para atrás, muchísimo".

Manuel finalmente dio calabazas a su pareja del programa. Y surge la pregunta del millón ¿Es posible el amor por encima de posiciones políticas y vitales tan diferentes? ¿Es posible que el correcaminos y el coyote se quieran en secreto tras una jornada de carreras por el desierto?