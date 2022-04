La lucha encarnizada entre grandes empresas no ha venido de la mano del libre mercado y de la competición para ofrecer el mejor producto a los usuarios. El auténtico choque se ha producido en Twitter y por un comentario de la compañía de aviones Ryanair.

La firma respondía a un usuario que se quejaba por un retraso de cinco minutos en la llegada a su destino. "5 minutos de retraso? pues igual y somos más rápidos que AliExpress", manifestaba la aerolínea.

La batalla estaba servida tras la provocación de Ryanair, porque AliExpress no ha dudado en responder y lo ha hecho con un buen zasca: "No sé si estáis para tirar beef siendo la única aerolínea que cobra por el equipaje de mano…".

La empresa de vuelos ha tirado de ironía y ha replicado: "Entonces sí, somos únicos". En medio de este duelo de gigantes —bueno, de 'community managers'— han intervenido otras compañías para pedir paz. "Mejor amaos", pedía Worten. Por su parte, Grefusa ofrecía "la pipa de la paz". La gracia está en que es una empresa de pipas.

Además, muchos usuarios se han querido sumar a las reacciones a la pelea. Uno de los comentarios más ingeniosos ha vinculado el zasca de AliExpress con los beef del rapero Residente a J Balvin.

NADIE SE METE CON MI ALIEXPRESS Y MAS CUANDO ME TRAJERON MI PAQUETE UN MES ANTEESSSSSS pic.twitter.com/5JgdzgEslv

— i only got eyes for you (@Zyoncha) April 12, 2022