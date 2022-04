Por Tremending

El presentador Iker Jiménez dedicó el final del último programa de La nave del misterio, el espacio que presenta y dirige en Cuatro, a un asunto que en principio se escapa de su agenda y de su radar, pero del que peroró como si fuera un experto. ¿Cuál fue ese asunto?: ¿Alguna superstición extraña? ¿Algún misterio sin resolver? ¿Las caras de Bélmez? ¿Las profecías de Nostradamus o el Plan Kalergi para matar a todos los blancos de Europa? Temas interesantes, sin duda, pero Jiménez decidió cerrar el programa con lo que para algunos sí que es un auténtico misterio: el lenguaje inclusivo.

Jiménez rescató un tuit viral de Arturo Pérez-Reverte publicado el pasado 3 de abril, donde el escritor había comentado con ironía sobre un texto: "El futuro ya está aquí. Ahora, a disfrutarlo", en el que se mostraba un largo justificante escolar con varios ejemplos de lenguaje inclusivo como "el niño/a/e, el tutor/a/e" que alargaban mucho el texto.

El futuro ya está aquí. Ahora, a disfrutarlo. pic.twitter.com/sTmgYIJoPQ — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 3, 2022

Iker Jiménez fue contundente al hilo de este tuit: "Como ya no se puede decir solo 'niños' ni 'padres', el texto era la mitad de un folio. Y no era fake", dijo para a continuación hablar sobre "la antiproductividad del lenguaje".

Fue entonces cuando Iker Jiménez se vino arriba: "Yo no soy un ejemplo práctico de esto, evidentemente, pero el lenguaje, sobre todo cuando es con ordenanzas, tiende a decir lo máximo en menos espacio. Aquí es al revés. Y para no quedar mal, oiga". Finalmente, tiró de ironía "Esto no es una crítica, porque por cualquier cosa ahora te llaman facha o 'fache', franco o 'franque', o lo que ustedes quieran. Tampoco es cuestión de política, porque nadie queda ajeno a esto. Me hace gracia ver a partidos y personas que se reían del lenguaje inclusivo y ahora lo emplean, en algunos casos rozando el ridículo".

"Algunos me llamarán facha": la reflexión de Iker Jiménez sobre el lenguaje inclusivo pic.twitter.com/Fr7qyKTepq — TVMASPI (@sebas_maspons) April 18, 2022

Claro, tras estas palabras de Iker contra el lenguaje inclusivo, que casi se comentan por sí solas, la legión tuitera ha reaccionado. Les dejamos por aquí algunos de los mejores tuits.

Iker Jiménez ridiculiza el lenguaje inclusivo y dice no asumir "algo absurdo e inventado".. No como los Fantasmas, aliens o apariciones Marianas.. Que son verdades irrefutables de la Ciencia🙄

Paranormal y de cuarto milenio es que un cuñao así llegue a ser referente de algo.. — Sayonara (@Sayo_P75) April 19, 2022

Absolutamente inventado, no como la niña de la curva, los ovnis, y tu supuesta neutralidad y la de @carmenporter_ Nunca el falangismo estuvo tan claro. — Partido Parrobar (@PartidoPapotar) April 19, 2022

Iker Jiménez: "El lenguaje inclusivo es absurdo e inventado". Also Iker Jiménez: "Esta noche en la Nave del Misterio hablaremos de las caras de Bélmez, cómo las profecías de Nostradamus predijeron la guerra de Ucrania y del Plan Kalergi para matar a todos los blancos de Europa." https://t.co/QASaCd7JUq — La voz de un dios menor (@atlas_jarreta) April 19, 2022

Las teorías conspiranoicas también son inventos y bien que se ha aprovechado de ellas para incluirlas en sus programas. — berpre (@corvitepresno) April 19, 2022

Iker! Toda tu carrera se basa en cosas inventadas! — Sergio T (@sergio_t81) April 19, 2022

"También está la teoría de que el iceberg fue manipulado por los alemanes, que le pusieron un motor para que chocase contra el Titanic, pero ya hablaremos de esto otro día" Iker Jimenez en su programa especial del Titanic, no se qué de que no le gustan las cosas inventadas https://t.co/KFrEWNsSN5 — Isaac🪐 (@isaacfcorrales) April 19, 2022

