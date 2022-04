Por Tremending

Luis Medina ha ofrecido su herencia al juzgado para satisfacer la fianza de casi 900.000 euros que se le ha impuesto para hacer frente a su posible responsabilidad civil por el 'caso Mascarillas'. Es la última hora, después de que este lunes tanto el aristócrata como Alberto Luceño comparecieran ante el juez, les fueran retirados los pasaportes y se les haya obligado a comparecer cada 15 días.

Precisamente este lunes, multitud de medios se concentraron en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para intentar hablar con ellos. La reportera de El Intermedio de La Sexta, Andrea Ropero, fue más allá e intentó hacerles dos regalos, aunque no tuvo éxito.

A Medina, le ofreció una gorra de capitán de barco "por si echa de menos" el velero que supuestamente compró con las comisiones y que ha sido embargado por la Justicia. A Luceño, por su parte, le intentó regalar una medalla, en referencia al audio filtrado en el que, tras garantizar a la funcionaria Collado que estaba "todo coordinado", le dice: "Me debes, ahora sí que me debes… una medallita me vendría bien. Una medallita civil".

¡Qué mala leche! — Manuel de la Fuente Subiela (@mdafonte55) April 26, 2022

Mal hecho y por eso no coge la gorra, tenía que haberla forrado con un millón de € y no me cabe duda que la hubiese aceptado. — Pacorrr (@PacoDelCampo2) April 26, 2022