Las tuiteras tumban con ironía las críticas más absurdas a la baja por menstruación dolorosa

Por Tremending

Si hay algo que molesta mucho a los señores es no ser los protagonistas. Están tan acostumbrados a que todo se haga por y para ellos que cuando la historia no les incumbe empiezan las rabietas sin sentido.

Hoy, en un nuevo capítulo de "gente opinando sin tener ni puta idea y haciendo el ridículo más absoluto", señores hablando de dolores menstruales. — Señorita Pasternak (@misspasternak) May 11, 2022

Qué demonios les importará a esos hombres si se aprueba el derecho a tres días de baja laboral por menstruación incapacitante. Pues que es una medida que no les incluye en absoluto y de la que no se pueden 'beneficiar'. Y es que lo ven como un beneficio, precisamente, porque no han tenido menstruaciones incapacitantes.

Es tal el desconocimiento que si le preguntas a más de uno elegiría tener una menstruación para poder 'aprovecharse' del 'lujo' de tener unos días de baja. La mayoría no pasaría del primer día.

Ya me ha llegado la cadena esta de mensajes de "pues entonces, si a mi me sangra el pito tampoco voy a trabajar??" y sí, la verdad, si te sangra el pito vente a consulta, que tenemos que hablar. — 1 cada 8 horas (@1cada8h) May 11, 2022

Y sí, si les empezasen a sangrar los genitales a los hombres todos los meses, también les darían la baja. Es más, se removería cielo y tierra para tener el mejor tratamiento posible en tiempo récord y si es necesaria, una cura.

Entonces yo tengo baja de 3 días si me duele un huevo no? — Tomaqueleto (@Tomaqueleto) May 11, 2022

No dudo que si tienes un dolor crónico en los testículos te la darían. Si es porque los huevazos te pesan más que la cabeza a lo mejor no. — LaWi (@LaWichan) May 11, 2022

Totalmente destruido — Lyons (@GamesLyons) May 11, 2022

Así que queridos señores del mundo. No den más lecciones, por favor. Las mujeres están hartas de que lo hagan, si no saben ya ni cómo decirlo.

Si no han estudiado física nuclear, probablemente no hablarán de física nuclear, y si nunca han tenido una menstruación, por qué es tan difícil que se estén calladitos.

Las tuiteras continúan en su lucha a base de ironía para tumbar los absurdos argumentos sobre la menstruación. No sólo tienen que lidiar con sangrados, coágulos, anemias, desmayos, vómitos y diarreas todos los meses. También tienen que combatir su mayor dolencia, los señores que dan lecciones.

A los (y las) que se indignan por las bajas por menstruación dolorosa, enhorabuena por no sufrirla ni haber tenido pareja que lo sufra. Y ahora idos a la mierda. Unas por insolidarias y otros porque no es vuestro puto asunto. Y todos por lameculos del capital. https://t.co/nIB7rAnN8P — El Teleoperador (@teleoperador) May 11, 2022

Aquí, super preocupada por los señoros que opinan sobre nuestras menstruaciones. pic.twitter.com/OCgzHL6uY6 — Concejala D Festejos (@Concejajala) May 11, 2022

A las tías lo que nos gustaría de verdad es estar todos los días de baja en casa con la regla y salir de vez en cuando a abortar. — juanitabanana (@oostituu) May 12, 2022

No es una "baja por tener la regla". Es una baja por dolor menstrual incapacitante. — Cronopia (@LaCrono__) May 11, 2022

Acabo de oír a Fernando Ónega y le explico que tanto la atención a los problemas de salud derivados de la menstruación como el aborto se incluyen dentro de los derechos reproductivos, como también la planificación familiar o la atención segura y adecuada en el parto. https://t.co/kqYenQv14f — Raquel Marcos (@Rakelmarkos) May 12, 2022

Y explicó esto superando el infinito cansancio que me da oír a toneladas de señores soltar opiniones sin la debida información sobre estos temas. — Raquel Marcos (@Rakelmarkos) May 12, 2022

Había que ver a la mitad de los que comentan con un buen dolor de la regla, ya ves como se les quita la tontería. — Spooky👻🌺 (@imnotspooky_) May 11, 2022

Hay que ser muy mala persona para que te joda que a alguien se le reconozca un derecho. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) May 12, 2022

Esta plantilla es magnífica. pic.twitter.com/NzbvNyA0qR — indepe superior (@IndepeSuperior) May 11, 2022