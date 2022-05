Serigne Mbayé (Kayar, Senegal, 1975) es diputado de la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos. Senegalés de nacimiento, pero español por documentos y sentimiento, Vox no le perdona su condición de migrante con éxito. Desde el mismo momento que fue elegido diputado, la ultraderecha tiene a Mbayé en su punto de mira —Vox llegó a decir en Twitter que lo deportaría– a pesar de que tiene la nacionalidad española desde hace años y lleva arraigado y empadronado en Madrid también desde hace mucho tiempo.

Lo de empadronado es muy importante, porque Mbayé ha tenido su momento de gloria en las redes sociales tras darle un zasca de esos que se pueden llamar, sin exageración, épicos a Agustín Rosety Fernández de Castro, diputado de Vox en el Congreso por Cádiz. Rosety no dudó en defender el polémico empadronamiento de Macarena Olona en Granada para poder presentarse como candidata de Vox a la Junta de Andalucía, a costa de atacar a Mbayé. Vean lo que dijo el diputado ultraderechista en su cuenta de Twitter:

— Agustín Rosety Fernández de Castro (@AgustinRosety) May 13, 2022

No tienen vergüenza

Para la Izquierda, un inmigrante ilegal que ha entrado por la fuerza en nuestro país puede ser diputado de la Asamblea de Madrid pero una española nacida en Alicante no puede ser diputada del Parlamento Andaluz

La respuesta de Serigne Mbayé fue, como hemos dicho antes, épica. Vean.

— Serigne Mbaye (@Serigne_Mbaye_) May 17, 2022

Señor @AgustinRosety aunque le pese, soy español de pleno derecho. Igual que los Diputados de Vox me presenté a las elecciones de la Comunidad de Madrid donde estoy empadronado y viviendo cumpliendo todos los requisitos. ¿Usted es ignorante o racista? ¿o ambos? pic.twitter.com/C2BueeNcRE

¿Qué más podemos añadir? Nosotros, nada. Pero Rosety se quedó con ganas de decir algo y lo dijo. De su boca, sin embargo, sólo salieron amenazas. Lo típico de la ultraderecha, sobre todo si quien está enfrente es un migrante no blanco.

Si, ahora si que cumples los requisitos.

Pero entraste en España de forma ilegal violando nuestras fronteras.

Cuando gobernemos, los que entren como tú en nuestro país no tendrán jamás la residencia legal. Mucho menos la nacionalidad.

Y no, no tiene nada que ver con tú raza. https://t.co/ydrQWPBl61

— Agustín Rosety Fernández de Castro (@AgustinRosety) May 18, 2022