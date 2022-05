El tuit de Carmen Calvo sobre Juan Carlos I que contradice la posición que ha tomado el PSOE con la monarquía: "No nos vaciles que es muy temprano"

Por Tremending

La vuelta de Juan Carlos I a España es lo más comentado en los últimos días. Todo el mundo ha querido dar su opinión sobre el tema. La diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, también ha querido posicionarse al respecto.

Hoy suben las temperaturas en todo el país, gran bochorno en #Sanxenxo. — Carmen Calvo (@carmencalvo_) May 20, 2022

El tuit es irónico a la par que crítico, pero contradice la posición que ha decidido tomar el PSOE con las cuestiones relacionadas con la monarquía.

A los tuiteros no se les ha escapado este detalle. Si el PSOE no hubiese votado en contra de la creación de una comisión de investigación a Juan Carlos I en 15 ocasiones, se lo habrían tomado con mejor humor. No es que tuviese que salir adelante, porque eso ya depende de otros factores, pero que al menos lo hubiesen intentado.

Y es que la posición del PSOE en este tema es bastante confusa, especialmente con el caso del rey emérito. Si bien no es la primera vez que critican en público, luego desde su posición en las instituciones no impulsan ninguna iniciativa. Es más, han protegido a la corona con sus votos en muchos procesos que podrían haber prosperado con sus votos.

Por tanto, o Carmen Calvo se desmarca de su partido en este tema, o es otro caso en el que el PSOE se muestra de una forma de cara al público pero luego actúa de forma contraria.

Decimoquinta Carmen. No nos vaciles que es muy temprano pic.twitter.com/OHQkKCri4G — Lola (@Lolaila0) May 20, 2022

La poca vergüenza que tiene esta gente siendo los primeros que han perpetuado la monarquía desde el minuto 1 https://t.co/usYL3N5RRq — Badi (@badidescontando) May 20, 2022

Podríamos guardar esta actitud para las comisiones de investigación pero weno supongo q si https://t.co/io78LImMwz — maiteeeeeeeeeee (@mcerezo_) May 20, 2022

Está de guasa. Tiene que estar de guasa. https://t.co/VuIMGwI8hE — Sé Fernández 🔻☂️ (@SFernndez5) May 20, 2022

Jo, ojalá hubieras sido vicepresidenta primera y/o ministra de Presidencia para haber votado a favor de investigar al cazaelefantes… https://t.co/0HRAWwhzHh — Javi Montes (@javimoncej) May 20, 2022

Hay que tener los huevos de King Kong y la piel de un tiranosaurio para escribir esto y quedarse tan a gusto. https://t.co/QTU3MwL4oo pic.twitter.com/6L0mp2rxgH — VeídeSantEstevedelesRoures (@VeideSantEdR) May 20, 2022

Carmen Calvo haciéndose la graciosa con el tema del rey mientras su partido le tapa las corruptelas a este señor. https://t.co/55l72Ij0vz — 🤞🏼 (@CmartinN_00) May 20, 2022

Con su voto ha impedido una y otra vez toda iniciativa para arrojar luz en el Congreso. Su partido sigue sin dar un solo paso para conocer la verdad y cambiar las cosas. https://t.co/gkZd2SMWMH — Oriol Güell i Puig (@oriolguellipuig) May 20, 2022

Su Ministerio le pagaba la seguridad y el personal al Emérito en Abu Dhabi. Nunca quisieron dar explicaciones. Eso sí es bochorno. https://t.co/6c5ommXc6f — Sergi Tarrés (@SergiTarres) May 20, 2022

Igual esto refresca el bochorno (y la memoria): cuando Carmen Calvo era Ministra de Relaciones con las Cortes, el PSOE votó en contra de varias comisiones parlamentarias para investigar políticamente las tropelías de Juan Carlos I. https://t.co/pRRacvRbue — Curro Peña 🏳️‍🌈🌻 (@Currikitaum) May 20, 2022

Menos tuits graciosillos y más ir a por la república cuando estáis en el gobierno, @carmencalvo https://t.co/80JSL4RpgO — X_Belbar (@xbelbar) May 20, 2022

"España ha cumplido todos sus sueños republicanos en una monarquía parlamentaria" Carmen Calvo, abril 2021 https://t.co/xSjnrwn0rP — german 🏹 (@germanavascues) May 20, 2022