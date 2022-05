Por Tremending

Ahora que el rey emérito ha regresado a España, aunque sólo sea para una corta visita de cuatro días, casi toda la prensa de derechas destaca en sus titulares el cálido recibimiento que ha tenido Juan Carlos I en Sanxenxo, la localidad pontevedresa a la que se ha desplazado para disfrutar de las regatas que se celebran allí este fin de semana. Las crónicas de los medios conservadores cuentan que todas las personas que se acercaron al Club Náutico de Sanxenxo gritaban con entusiasmo "¡Viva el rey!". En esas mismas crónicas se transmite la sensación de que todo Sanxenxo y toda Galicia han recibido a Juan Carlos I con los brazos abiertos, perdonándole así esos pecados veniales del fraude fiscal y blanqueo de capitales.

¿Todo Sanxenxo y toda Galicia? ¿En serio? No. La aldea gala aún resiste en Galicia.

Otras crónicas no tan escoradas a la derecha cuentan que por Sanxenxo alguno había que le pedía cuentas al rey emérito. Los aplausos a Juan Carlos I han sido dentro del Club Náutico; fuera la realidad ha sido otra. No hay más que darse una vuelta por Twitter para verlo. Además, en las redes sociales está teniendo cierto recorrido un hashtag (etiqueta) que es muy ilustrativo: #GalizaNonTenRei. Y es que no son pocos los gallegos que están rebotadísimos por esta alteración de los hechos y por eso se ha convocado una concentración para este sábado en Sanxenxo contra la visita del rey emérito.

Relacionada



El ingenioso tuit de Gonzo tras la llegada del emérito a Galicia: "Por Vigo sigue entrando mercancía ilegal desde el extranjero"

Recogemos los tuits más destacados de ese hashtag. Para que vean que el oro del rey emérito no reluce tanto como nos quieren hacer creer.

"O rexime do 78 erixido sobre a impunidade e a desmemoria", razón ten Arantxa E tódolos 'bufons' do reino rindolle as gracias a este individuo comisionista, pvtero e asasino de elefantes#GalizaNonTenRei#BorbonesLadrones https://t.co/Pi0vXV15K1 — Jonathan Rodriguez (@Jonathantudeccs) May 20, 2022